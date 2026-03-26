CRKD ATOM+ Controller: Ultra-kompakter Schlüsselbund-Controller mit Null-Stick-Drift

CRKD, bekannt für die beliebten Nitro Decks und Premium-Rhythmus-Gaming-Produkte, hat heute den ATOM+ vorgestellt – die nächste Generation seines kultigen, tragbaren Keychain-Controllers.
Der ATOM+ ist klein genug, um an Schlüsselbund, Rucksack oder Tablet-Tasche zu passen, bietet aber die volle Kontrolle eines klassischen Controllers. Mit TMR-Thumbsticks, die Stick Drift endgültig eliminieren, programmierbaren Tasten, Dual Thumbsticks und kompletten Action-Buttons liefert der ATOM+ präzises Gaming auf allen Plattformen.
Die Highlights auf einen Blick:
- Pocket-Sized Design – ultra-kompakter Controller, der überallhin passt
- Zero Stick Drift – TMR-Thumbsticks für höchste Präzision
- Bluetooth Connectivity – kompatibel mit Nintendo Switch 2 | 1, PC, Mobile, Tablets und Smart TVs
- Rechargeable Battery – USB-C für schnelles, bequemes Aufladen
- Programmable Buttons & Turbo Mode – per CRKD Companion App frei belegen
- Vibration & Motion Control – immersive Spielerfahrung
- True Collection System – registriere deinen Controller, entdecke Rarität und Produktnummer
- Wrist Strap Included – spielen oder unterwegs sicher befestigen
Farboptionen:
- Smoke Black
- Glacier Blue
- Retro Purple
- Pal Grey
CRKD betont, dass der ATOM+ nicht nur funktional, sondern auch hochgradig sammelbar ist. Über die CRKD Companion App lassen sich Buttons remappen, Vibration einstellen, Firmware updaten und Controller-Einstellungen individuell verwalten.
Jack Guinchard, CRKD Global Brand Manager, erklärt: „ATOM+ nimmt alles, was Spieler am originalen ATOM geliebt haben, und geht noch einen Schritt weiter. Mit TMR-Thumbsticks, erweitertem Layout und ultra-kompakter Größe haben wir einen Controller geschaffen, der leistungsstark genug für modernes Gaming ist und gleichzeitig überallhin mitgenommen werden kann.“
Verfügbarkeit & Preis: Der ATOM+ wird ab Ende Juni 2026 verschickt und kostet $29,99 / €34,99 / £29,99 / A$54,99.
Das Vorgängermodell gibt es aktuell für 21,99 € bei Amazon.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wär der mit der Xbox kompatibel, dann würde ich für meinen Sohn (5 Jahre) einen kaufen und mit ihm Rayman spielen. 😎
Ich habe für meine Tochter einen gefunden, der gut in Kinderhände passt. Such bei Amazon nach „HyperX Clutch Tanto Mini Gaming-Controller“. Gut verarbeitet und wie gesagt gut für Kinderhände geeignet.
Danke für den Tipp. Da weiß ich schon was der Osterhase bringt. 😉
Wie soll ich den mit meinen großen Händen vernünftig halten? Der PS Controller ist schon ein Krampf
Dachte erst, dit wären top Controller für die kleinen 😅 muss ik bei dem Preis aber nochmal drüber nachdenken 🤔 bräuchte davon 3 🤣
sehen fast wie Super Nintendo controller aus
Nette Idee und scheint sich ja auch zu lohnen, wenn die Dinger schon in die zweite Runde gehen. Für mich persönlich allerdings uninteressant.
Hab starke SNES Vibes
Seh mich wie Homer Simpson wo er so übergewichtig war und versucht den Notruf zu wählen und die Finger drückten immer mehrere Tasten auf einmal 🤣
Na, die sind ja niedlich. 😂
könnte spanned sein um übers Handy und Tablet unterwegs etwas über den Gamepass zu spielen….
sollte ich mir mal anschauen 🙂
Fürs Tablet schon. Fürs Handy würde ich eher zu einem Backbone Controller greifen.
Will haben. Aber nix brauchen 🤔