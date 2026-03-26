CRKD ATOM+ Controller: Ultra-kompakter Schlüsselbund-Controller mit Null-Stick-Drift

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CRKD stellt ATOM+ vor – ultra-kompakter Controller mit Bluetooth, programmierbaren Tasten und Stick-Drift-freier Präzision für Switch, PC, Mobile und Smart TVs.

CRKD, bekannt für die beliebten Nitro Decks und Premium-Rhythmus-Gaming-Produkte, hat heute den ATOM+ vorgestellt – die nächste Generation seines kultigen, tragbaren Keychain-Controllers.

Der ATOM+ ist klein genug, um an Schlüsselbund, Rucksack oder Tablet-Tasche zu passen, bietet aber die volle Kontrolle eines klassischen Controllers. Mit TMR-Thumbsticks, die Stick Drift endgültig eliminieren, programmierbaren Tasten, Dual Thumbsticks und kompletten Action-Buttons liefert der ATOM+ präzises Gaming auf allen Plattformen.

Die Highlights auf einen Blick:

  • Pocket-Sized Design – ultra-kompakter Controller, der überallhin passt
  • Zero Stick Drift – TMR-Thumbsticks für höchste Präzision
  • Bluetooth Connectivity – kompatibel mit Nintendo Switch 2 | 1, PC, Mobile, Tablets und Smart TVs
  • Rechargeable Battery – USB-C für schnelles, bequemes Aufladen
  • Programmable Buttons & Turbo Mode – per CRKD Companion App frei belegen
  • Vibration & Motion Control – immersive Spielerfahrung
  • True Collection System – registriere deinen Controller, entdecke Rarität und Produktnummer
  • Wrist Strap Included – spielen oder unterwegs sicher befestigen

Farboptionen:

  • Smoke Black
  • Glacier Blue
  • Retro Purple
  • Pal Grey

CRKD betont, dass der ATOM+ nicht nur funktional, sondern auch hochgradig sammelbar ist. Über die CRKD Companion App lassen sich Buttons remappen, Vibration einstellen, Firmware updaten und Controller-Einstellungen individuell verwalten.

Jack Guinchard, CRKD Global Brand Manager, erklärt: „ATOM+ nimmt alles, was Spieler am originalen ATOM geliebt haben, und geht noch einen Schritt weiter. Mit TMR-Thumbsticks, erweitertem Layout und ultra-kompakter Größe haben wir einen Controller geschaffen, der leistungsstark genug für modernes Gaming ist und gleichzeitig überallhin mitgenommen werden kann.“

Verfügbarkeit & Preis: Der ATOM+ wird ab Ende Juni 2026 verschickt und kostet $29,99 / €34,99 / £29,99 / A$54,99.

Das Vorgängermodell gibt es aktuell für 21,99 € bei Amazon.

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25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ahjott 13310 XP Leetspeak | 26.03.2026 - 09:09 Uhr

    Wär der mit der Xbox kompatibel, dann würde ich für meinen Sohn (5 Jahre) einen kaufen und mit ihm Rayman spielen. 😎

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    • ObitheWan 44000 XP Hooligan Schubser | 26.03.2026 - 09:50 Uhr
      Antwort auf ahjott

      Ich habe für meine Tochter einen gefunden, der gut in Kinderhände passt. Such bei Amazon nach „HyperX Clutch Tanto Mini Gaming-Controller“. Gut verarbeitet und wie gesagt gut für Kinderhände geeignet.

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  2. Phonic 294165 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.03.2026 - 09:10 Uhr

    Wie soll ich den mit meinen großen Händen vernünftig halten? Der PS Controller ist schon ein Krampf

    0
  3. Rotten 109305 XP Master User | 26.03.2026 - 09:13 Uhr

    Dachte erst, dit wären top Controller für die kleinen 😅 muss ik bei dem Preis aber nochmal drüber nachdenken 🤔 bräuchte davon 3 🤣

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  5. Blight 25545 XP Nasenbohrer Level 3 | 26.03.2026 - 09:20 Uhr

    Nette Idee und scheint sich ja auch zu lohnen, wenn die Dinger schon in die zweite Runde gehen. Für mich persönlich allerdings uninteressant.

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  7. Hey Iceman 881190 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.03.2026 - 10:40 Uhr

    Seh mich wie Homer Simpson wo er so übergewichtig war und versucht den Notruf zu wählen und die Finger drückten immer mehrere Tasten auf einmal 🤣

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  9. Thagor90 17520 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 26.03.2026 - 11:32 Uhr

    könnte spanned sein um übers Handy und Tablet unterwegs etwas über den Gamepass zu spielen….

    sollte ich mir mal anschauen 🙂

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