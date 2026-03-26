CRKD ATOM+ Controller: Ultra-kompakter Schlüsselbund-Controller mit Null-Stick-Drift

CRKD stellt ATOM+ vor – ultra-kompakter Controller mit Bluetooth, programmierbaren Tasten und Stick-Drift-freier Präzision für Switch, PC, Mobile und Smart TVs.

CRKD, bekannt für die beliebten Nitro Decks und Premium-Rhythmus-Gaming-Produkte, hat heute den ATOM+ vorgestellt – die nächste Generation seines kultigen, tragbaren Keychain-Controllers.

Der ATOM+ ist klein genug, um an Schlüsselbund, Rucksack oder Tablet-Tasche zu passen, bietet aber die volle Kontrolle eines klassischen Controllers. Mit TMR-Thumbsticks, die Stick Drift endgültig eliminieren, programmierbaren Tasten, Dual Thumbsticks und kompletten Action-Buttons liefert der ATOM+ präzises Gaming auf allen Plattformen.

Die Highlights auf einen Blick:

Pocket-Sized Design – ultra-kompakter Controller, der überallhin passt

– ultra-kompakter Controller, der überallhin passt Zero Stick Drift – TMR-Thumbsticks für höchste Präzision

– TMR-Thumbsticks für höchste Präzision Bluetooth Connectivity – kompatibel mit Nintendo Switch 2 | 1, PC, Mobile, Tablets und Smart TVs

– kompatibel mit Nintendo Switch 2 | 1, PC, Mobile, Tablets und Smart TVs Rechargeable Battery – USB-C für schnelles, bequemes Aufladen

– USB-C für schnelles, bequemes Aufladen Programmable Buttons & Turbo Mode – per CRKD Companion App frei belegen

– per CRKD Companion App frei belegen Vibration & Motion Control – immersive Spielerfahrung

– immersive Spielerfahrung True Collection System – registriere deinen Controller, entdecke Rarität und Produktnummer

– registriere deinen Controller, entdecke Rarität und Produktnummer Wrist Strap Included – spielen oder unterwegs sicher befestigen

Farboptionen:

Smoke Black

Glacier Blue

Retro Purple

Pal Grey

CRKD betont, dass der ATOM+ nicht nur funktional, sondern auch hochgradig sammelbar ist. Über die CRKD Companion App lassen sich Buttons remappen, Vibration einstellen, Firmware updaten und Controller-Einstellungen individuell verwalten.

Jack Guinchard, CRKD Global Brand Manager, erklärt: „ATOM+ nimmt alles, was Spieler am originalen ATOM geliebt haben, und geht noch einen Schritt weiter. Mit TMR-Thumbsticks, erweitertem Layout und ultra-kompakter Größe haben wir einen Controller geschaffen, der leistungsstark genug für modernes Gaming ist und gleichzeitig überallhin mitgenommen werden kann.“

Verfügbarkeit & Preis: Der ATOM+ wird ab Ende Juni 2026 verschickt und kostet $29,99 / €34,99 / £29,99 / A$54,99.

Das Vorgängermodell gibt es aktuell für 21,99 € bei Amazon.