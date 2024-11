CRKD NEO S Purple Wave Edition: Controller kompatibel mit Fortnite Festival

Autor:, in / CRKD NEO S Purple Wave Edition

CRKD, die Premium-Marke für Sammlerstücke, die hinter den preisgekrönten Nitro Deck, Nitro Deck+ und NEO S Sammler-Controllern steht, kündigte heute die NEO S Purple Wave Edition an, eine lizenzierte Sonderedition des NEO S Controllers, die für die Verwendung mit Fortnite Festival und anderen rhythmusbasierten Spielen entwickelt wurde.

Die NEO S Purple Wave Edition ist mit PC und Nintendo Switch kompatibel, die Xbox-Kompatibilität folgt in Kürze. Der NEO S Purple Wave Edition ist ab heute erhältlich und wird voraussichtlich zwischen dem 29. November und 6. Dezember 2024 weltweit ausgeliefert.

Der Controller erwandelt euer Fortnite-Festival-Erlebnis dank des einzigartigen Festival-Aufsatzes (im Lieferumfang enthalten), der die Bünde einer Gitarre nachbildet, in eine neue Ebene des Spielspaßes und hilft euch, wie nie zuvor und mit Stil abzurocken!

Die NEO S Purple Wave Edition wurde von CRKD selbst entwickelt und hergestellt und setzt das stolze Erbe der speziellen Rhythmus-Controller fort. Die neue Hardware wurde von Teammitgliedern entworfen und entwickelt, die für die ikonische Hardware von Guitar Hero und DJ Hero verantwortlich sind.

Das Festival-Attachment lässt sich mühelos am NEO S befestigen und wurde so gestaltet, dass es ergonomisch in die Handfläche passt.

Mit fünf Aktionstasten, die den Bünden einer Gitarre nachempfunden sind, werden sich Fans von Rhythmusspielen wie Guitar Hero oder Rock Band auf dem NEO S Purple Wave Edition wie zu Hause fühlen, denn er bietet ein noch intensiveres Spielgefühl und eine neue Dimension der musikbasierten Unterhaltung.

Die NEO S Purple Wave Edition ist auch nicht nur auf die Gitarre beschränkt. Fans von Fortnite Festival können den Controller verwenden, um Keytar-, Drum-, Mic- und Bass-Songteile zu spielen.

Für Musikliebhaber, die mehr wollen, kann der NEO S Purple Wave Edition auch mit anderen Community-basierten Rhythmusspielen glänzen.

Auch außerhalb des Festival-Attachments hat das Team von CRKD nicht an den Features oder dem Design des NEO S gespart. Mit dem von Fortnite Festival inspirierten Artwork ist der NEO S ein echter Hingucker, und dank seiner kabellosen, kompakten Bauweise lässt er sich problemlos überallhin mitnehmen.

Dank der Hall-Effekt-Daumensticks gehört Stick Drift„ der Vergangenheit an, und der No Deadzone Mode“, die integrierten Motion Controls und die einstellbare Trigger-Empfindlichkeit machen den NEO S zu einem äußerst geschickten Controller für alle deine Spiele.

Die abnehmbaren hinteren Tasten bieten zusätzliche Steuerelemente, wenn man sie am meisten braucht, und die einstellbare Vibration und die austauschbaren Stick-Aufsätze bieten eine Fülle von anpassbaren Optionen.

Dank der Bluetooth-Technologie kann der NEO S sogar mit Smart-TVs, Mobilgeräten und Tablets verwendet werden und ist somit ein leistungsstarker Controller für alle Ihre Spiele!

Wie alle CRKD-Hardware ist auch die NEO S Purple Wave Edition vollständig kompatibel mit dem CRKD „True Collection System“, einer kostenlosen mobilen App für iOS und Android, die die Produktnummer und das Seltenheits-Ranking eurer Hardware in eurer persönlichen, sicheren Sammlung speichert und euch so die Möglichkeit gibt, mit eurer CRKD-Gaming-Ausrüstung zu prahlen.

CRKD-Produkte mit Bluetooth-Funktionen lassen sich auch mit der CRKD CTRL-Funktion innerhalb der App verbinden, die es den Nutzern ermöglicht, die einstellbaren Funktionen ihres Controllers anzupassen.

Stephen Withers, Produktmanager bei CRKD, kommentiert den NEO S Purple Wave Edition wie folgt: „Es ist fast 20 Jahre her, dass wichtige Mitglieder unseres Teams mit der Entwicklung von Controllern für Rhythmusspiele begonnen haben, und wir haben unsere Leidenschaft für dieses Genre nie verloren. Es ist spannend, unser Wissen und unsere Leidenschaft in diesen Bereich zurückzubringen, und der NEO S Purple Wave Edition ist unser erster Schritt, um die Band wieder zusammenzubringen.“ „Der NEO S Purple Wave Edition wurde als ultimativer All-in-One-Controller entwickelt, und das Festival Attachment fügt eine neue Dimension des Spielspaßes für Gamer hinzu. Wir glauben, dass die NEO S Purple Wave Edition die einfachste und inklusivste Art ist, Fortnite Festival zu spielen, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Gamer loslegen, wenn er pünktlich zu den Feiertagen ausgeliefert wird.“

Die NEO S Purple Wave Edition ist ab heute unter https://go.crkd.gg/fnfestival erhältlich und wird voraussichtlich zwischen dem 29. November und dem 6. Dezember 2024 zu einem Preis von 69,99 € ausgeliefert.