Croc Legend of the Gobbos: Croc kehrt in der Platinum Edition zurück

Mit der Croc: Legend of the Gobbos Platinum Edition feiert das kultige Jump’n’Run-Adventure ein starkes Comeback.
Die überarbeitete Version bringt eine Reihe spannender Neuerungen, darunter den brandneuen Time Attack-Modus, der für zusätzliche Herausforderung und Wiederspielwert sorgt. Spieler können in diesem Modus ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und Bestzeiten jagen, während sie durch die charmanten Welten voller klassischer 3D-Plattform-Action springen.
Darüber hinaus bietet die Platinum Edition 16 neue Erfolge, die sowohl Sammler als auch langjährige Fans motivieren, jedes Level erneut zu erkunden.
Croc: Legend of the Gobbos Platinum Edition verbindet nostalgisches Gameplay mit modernen Komfortfunktionen und ist damit ideal für alle, die den Charme der 90er-Plattformer wieder aufleben lassen möchten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin ja immer froh, wenn so alte Spiele remastert werden, aber dann doch bitte anständig.
Ich erwarte keine Hyper realistische Grafik, aber es sollte schon etwas moderner aussehen.
Die Gex Collection war genau so mäh. Bei Soul Reaver haben sie wenigstens die Modelle ausgewechselt, leider waren die Areale trotzdem recht leer. Da haben die Tomb Raider Collections deutlich besser abgeliefert. Peak sind aber weiterhin z.B. die Spyro oder Crash Collections.
Jap Spyro und N Sane Trilogy waren sehr gut👍🏼
Bei solchen Spielen würde ich mir auch eine zeitgemäße Grafik wünschen und am besten das Original für Nostalgiker beipacken.
Ich weiß nicht, ob das so gut gealtert ist. Das Spiel kam damals im Fahrwasser von Mario 64, nur dass die PS1 technisch arg limitiert war und viele dieser Mario Nachahmer dann wie gewollt und nicht gekonnt wirkten. Ich mochte es damals trotzdem, weil es sympathisch und der Soundtrack ganz nett war.