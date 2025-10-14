Croc Legend of the Gobbos: Croc kehrt in der Platinum Edition zurück

Croc kehrt zurück: Legend of the Gobbos Platinum Edition bringt neue Inhalte und Herausforderungen!

Mit der Croc: Legend of the Gobbos Platinum Edition feiert das kultige Jump’n’Run-Adventure ein starkes Comeback.

Die überarbeitete Version bringt eine Reihe spannender Neuerungen, darunter den brandneuen Time Attack-Modus, der für zusätzliche Herausforderung und Wiederspielwert sorgt. Spieler können in diesem Modus ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und Bestzeiten jagen, während sie durch die charmanten Welten voller klassischer 3D-Plattform-Action springen.

Darüber hinaus bietet die Platinum Edition 16 neue Erfolge, die sowohl Sammler als auch langjährige Fans motivieren, jedes Level erneut zu erkunden.

Croc: Legend of the Gobbos Platinum Edition verbindet nostalgisches Gameplay mit modernen Komfortfunktionen und ist damit ideal für alle, die den Charme der 90er-Plattformer wieder aufleben lassen möchten.