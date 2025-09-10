Cronos: The New Dawn: 200.000 digitale Verkäufe zum Launch

Zum Launch verkaufte sich das Survival-Horrorspiel Cronos: The New Dawn mehr als 200.000-mal auf digitalen Plattformen.

Bloober Team brachte in der vergangenen Woche sein Horrorspiel Cronos: The New Dawn für Konsolen und PC auf den Markt.

Laut den ersten Zahlen wurden vom Spiel in weniger als einer Woche mehr als 200.000 Exemplare verkauft, wie Bankier.pl berichtet.

Da die physischen Verkäufe nicht inkludiert sind, dürfte die Zahl aber noch höher liegen.

Der Release fiel in die Woche von Hollow Knight: Silksong. Das Metroidvania war eines der meisterwarteten Spiele in diesem Jahr und brachte in drei Tagen mehr als 5 Millionen Spieler hervor.

Bedenken wegen Silksong hatte man im Vorfeld nicht. CEO Piotr Babieno erklärte:

„Wir glauben, dass Cronos: The New Dawn sich völlig von allen anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Spielen unterscheidet, und deshalb halten wir es für unangemessen, den Veröffentlichungstermin in irgendeiner Weise zu verschieben.“

Eine Fortsetzung plane man übrigens nicht, selbst wenn Cronos: The New Dawn ein Erfolg wäre. Laut Babieno befinden sich andere Projekte beim Studio in Entwicklung, darunter das Remake von Silent Hill 1.