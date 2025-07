Cronos: The New Dawn: 35 Minuten Gameplay zeigen den Auftakt der Sci-Fi-Reise

Erste Mission, erste Geheimnisse: Neues Gameplay-Video zu Cronos: The New Dawn veröffentlicht!

Ein neues, 35-minütiges Gameplay-Video gewährt einen ausführlichen Einblick in den Beginn von Cronos: The New Dawn. Im Mittelpunkt steht die Protagonistin ND-3576, eine sogenannte „Traveler“, die im futuristischen New Dawn-Distrikt landet. Ihre erste Aufgabe: den Verbleib einer rätselhaften Vorgängerin aufklären.

Das Video zeigt nicht nur die Einführung in die Spielwelt, sondern auch erste Mechaniken, Dialogsysteme und die Atmosphäre des Spiels. Cronos: The New Dawn setzt auf eine Mischung aus Science-Fiction, Erkundung und narrativem Storytelling, untermalt von einer dichten, technologisch geprägten Umgebung.

Der Titel erscheint im Herbst 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Mit dem Gameplay-Material geben die Entwickler erstmals einen tieferen Einblick in das, was Spieler auf ihrer Reise durch eine geheimnisvolle Zukunft erwartet.