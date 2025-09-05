Cronos: The New Dawn: Ab sofort weltweit verfügbar

Bloober Team gibt mit dem offiziellen Launch-Trailer die Veröffentlichung von Cronos: The New Dawn bekannt.

Cronos: The New Dawn ist ab sofort verfügbar! Im Launch-Trailer sind Orte zu sehen, die bislang nicht gezeigt wurden, außerdem groteske neue Gegner und der sich zuspitzende Horror, der Spielenden in der Dunkelheit auflauert. Auf Steam sind zusätzlich Streams der Entwickler verfügbar.

Cronos: The New Dawn ist das neue Spiel der Entwickler von Bloober Team, die zuvor schon für das SILENT HILL 2 Remake verantwortlich waren.

Das Spiel ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, Schauplatz sind die düsteren Ruinen von New Dawn, einer abstrakten Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen.

Die Handlung des Spiels erstreckt sich über zwei verschiedene Zeitachsen: Zum einen spielt es in einer post-apokalyptischen Zukunft, zum anderen in der harten Realität der 1980er-Jahre. Das Spiel verbindet dystopische Science-Fiction mit einer retro-futuristischen Atmosphäre und erschafft so eine immersive Welt voller Spannung, Mysterien und psychologischer Tiefe.

Spielende begeben sich in Cronos: The New Dawn in den Anzug der Reisenden – eine Agentin des rätselhaften Kollektivs, die in Zonen reist, die vom Wandel gezeichnet sind, einem verheerenden Ereignis, das die Menschheit für immer verändern sollte. Was bleibt, ist eine Welt gefangen zwischen Vergangenheit und Zukunft – düster, feindselig und im Zerfall. Das Überleben ist keineswegs gewiss.

Cronos: The New Dawn ist ab sofort für PC via Steam und Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar.

