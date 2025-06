Cronos: The New Dawn: Besiegte Feinde müssen sofort verbrannt werden

Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst 2025. Dazu wurden neue Details zum Spiel enthüllt.

Bloober Team kündigt einen Veröffentlichungszeitraum für Cronos: The New Dawn für Herbst 2025 an. Die Entwickler des gefeierten SILENT HILL 2-Remakes enthüllten heute im Rahmen des Xbox Showcase ihr neuestes Projekt.

Begleitet wurde es von einem neuen Gameplay-Trailer, der intensive Kämpfe, das Überleben in einem feindlichen Nest, albtraumhafte Gegner und die einzigartige Mechanik der Verschmelzung zeigt.

Cronos: The New Dawn entführt euch auf eine düstere Reise durch Zeit und Schrecken. Das Spiel spielt in zwei Zeitebenen – der zerfallenden Zukunft und dem Polen der 1980er-Jahre – und lässt euch in eine Welt eintauchen, die vom realen Krakauer Stadtteil Nowa Huta inspiriert ist.

Dort bedeutet Überleben, die Zeit selbst zu manipulieren. Ihr schlüpft in die Rolle eines Reisenden, eines Agenten des mysteriösen Kollektivs, der aus einer dystopischen Zukunft in die Vergangenheit zurückkehrt, um Menschen zu retten, bevor sie dem Untergang zum Opfer fallen. Auf eurer Reise durch eine Welt am Rand der Vernichtung begegnet ihr grotesken Kreaturen, den sogenannten Waisen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt packende Survival-Momente im Inneren des Waisennests und gewährt einen näheren Blick auf diese albtraumhaften Kreaturen.

Die Waisen sind verdrehte, fleischgewordene Horrorgestalten aus den dunkelsten menschlichen Ängsten. Der Trailer zeigt ihr extrem aggressives und unerbittliches Verhalten, welches jede Begegnung zum Kampf ums nackte Überleben macht.

Entscheidend: Spieler müssen unbedingt verhindern, dass sie verschmelzen. (LASST SIE NICHT MITEINANDER VERSCHMELZEN). Wie bereits zuvor angedeutet, müssen besiegte Feinde sofort verbrannt werden. Andernfalls können sie von anderen Kreaturen absorbiert werden und sich zu noch stärkeren und schnelleren Gegnern verbinden.

Der Trailer gibt außerdem einen Einblick in die Geschichte eines mysteriösen Vorgängers – des Reisenden ND 3500 – und dessen kryptisches Reisetagebuch. Spieler durchqueren postapokalyptische Landschaften, die von dem polnischen Stadtteil Nowa Huta inspiriert sind, wo die verfallende brutalistische Architektur durch realitätsverändernde Anomalien verzerrt und verdreht wird.

Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic. Weitere schreckliche Enthüllungen folgen in Kürze.