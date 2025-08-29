Cronos: The New Dawn: Bloober Team bedankt sich bei den Gamescom-Fans

Lange Schlangen, starke Resonanz und ein neuer Trailer: Cronos: The New Dawn setzt auf der Messe ein Ausrufezeichen!

Für Bloober Team war die diesjährige Gamescom ein besonderer Erfolg. Mit Cronos: The New Dawn präsentierte das Studio nicht nur einen auffälligen Stand in den Entertainment- und Business-Bereichen, sondern zog auch das große Interesse der Besucher auf sich.

Die Nachfrage war so hoch, dass Fans bis zu fünf Stunden Wartezeit in Kauf nahmen, um selbst Hand an das Spiel zu legen.

Ein Höhepunkt der Messe war der neue Trailer zu Cronos: The New Dawn, der im Rahmen der Opening Night Live gezeigt wurde und als eindrucksvoller Ausblick auf die kommenden Inhalte diente. Zusätzlich sorgte ein aufwendig gestaltetes Cosplay des „Travelers“ für Aufmerksamkeit und verlieh der Spielwelt auf dem Messegelände zusätzliche Authentizität.

Das Team bedankt sich in einem „Thank You“-Video für die überwältigende Unterstützung durch Fans und Medien. Die durchweg positiven Rückmeldungen bestätigen Bloober Team in seiner Vision und zeigen, dass Cronos: The New Dawn zu den meistbeachteten Titeln der Messe gehörte.