Cronos: The New Dawn: Bloober Team entfesselt gnadenlosen Survival-Horror im Launch-Trailer

7 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A

Zeitrisse, Seelenernte und Albträume – Cronos: The New Dawn startet in die Apokalypse!

Cronos: The New Dawn versetzt euch in eine postapokalyptische Zukunft, in der jeder Kampf tödlich enden kann. Als Reisende im Auftrag des geheimnisvollen Kollektivs durchstreift ihr verwüstete Ödlande, in denen monströse Kreaturen lauern, die sich durch Verschmelzung mit den Leichen anderer Wesen zu noch gefährlicheren Gegnern entwickeln können.

Um die Ursprünge der Katastrophe zu ergründen, reist ihr durch Zeitrisse in das Polen der 1980er Jahre, wo ihr Seelen extrahiert und moralisch folgenschwere Entscheidungen trefft. Die Kämpfe erfordern präzises Ressourcenmanagement, da Munition und Vorräte knapp sind. Jede Begegnung kann über Leben und Tod entscheiden, und die düstere, detailreiche Spielwelt verstärkt die ständige Anspannung.

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr bis zu 48 Stunden früheren Zugang ab dem 3. September.

Wer mehr will:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cronos: The New Dawn

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 190160 XP Grub Killer Man | 03.09.2025 - 19:08 Uhr

    Mittlerweile sollte man bald die Hälfte des Spiels schon in Gameplayvideos gesehen haben 😀, ich werde den Trailer und alle Videos dazu erstmal boykottieren 🙈.

    0
  2. Ralle89 9560 XP Beginner Level 4 | 03.09.2025 - 19:09 Uhr

    Schade die Zeitreise und wie er auf die Gegner tritt ist so Dead space mäßig da bin ich raus im Gamepass würde ich mal rein spielen

    0

Hinterlasse eine Antwort