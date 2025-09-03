Cronos: The New Dawn: Bloober Team entfesselt gnadenlosen Survival-Horror im Launch-Trailer

Cronos: The New Dawn versetzt euch in eine postapokalyptische Zukunft, in der jeder Kampf tödlich enden kann. Als Reisende im Auftrag des geheimnisvollen Kollektivs durchstreift ihr verwüstete Ödlande, in denen monströse Kreaturen lauern, die sich durch Verschmelzung mit den Leichen anderer Wesen zu noch gefährlicheren Gegnern entwickeln können.

Um die Ursprünge der Katastrophe zu ergründen, reist ihr durch Zeitrisse in das Polen der 1980er Jahre, wo ihr Seelen extrahiert und moralisch folgenschwere Entscheidungen trefft. Die Kämpfe erfordern präzises Ressourcenmanagement, da Munition und Vorräte knapp sind. Jede Begegnung kann über Leben und Tod entscheiden, und die düstere, detailreiche Spielwelt verstärkt die ständige Anspannung.

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr bis zu 48 Stunden früheren Zugang ab dem 3. September.

