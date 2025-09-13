Cronos: The New Dawn: Bloober Team enthüllt Accolades-Trailer

Cronos: The New Dawn hat Spieler und Kritiker gleichermaßen mit seiner atmosphärischen Welt, der intensiven Survival-Horror-Mechanik und der eindringlichen Erzählung in seinen Bann gezogen.
Nach dem erfolgreichen weltweiten Start auf PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht Bloober Team nun einen brandneuen Trailer, in dem es um Auszeichnungen geht.
Der Trailer hebt die glühenden Kritiken und das Lob der Kritiker hervor und unterstreicht, dass Cronos: The New Dawn“ als kühnen Neuzugang im Survival-Horror-Genre.
Das Spiel spielt vor der unheimlichen, postindustriellen Kulisse von New Dawn – einer Stadt, die von Nowa Huta, dem historischen sozialistischen Stadtteil von Krakau, inspiriert wurde – und umspannt zwei gespenstische Zeitebenen: eine zerfallende postapokalyptische Zukunft und die bedrückenden, betonverkleideten 1980er Jahre. Diese doppelte Erzählung verbindet Retro-Realismus mit dystopischer Science-Fiction und erschafft so eine retro-futuristische Welt voller psychologischer Schrecken und ökologischer Erzählung.
Freue ich mich drauf. Warte auf einen guten Sale hier.
Die Kommentare im Trailer sind etwas reißerisch, bestes Horrorspiel des letzten Jahrzehnts, Bloobers Meisterwerk, man kann auch etwas dünner auftragen 🙄.