Cronos: The New Dawn: Bloober Team enthüllt Accolades-Trailer

Bloober Team enthüllt den Accolades-Trailer für Cronos: The New Dawn – jetzt erhältlich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Switch 2.

Cronos: The New Dawn hat Spieler und Kritiker gleichermaßen mit seiner atmosphärischen Welt, der intensiven Survival-Horror-Mechanik und der eindringlichen Erzählung in seinen Bann gezogen.

Nach dem erfolgreichen weltweiten Start auf PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 veröffentlicht Bloober Team nun einen brandneuen Trailer, in dem es um Auszeichnungen geht.

Der Trailer hebt die glühenden Kritiken und das Lob der Kritiker hervor und unterstreicht, dass Cronos: The New Dawn“ als kühnen Neuzugang im Survival-Horror-Genre.

Das Spiel spielt vor der unheimlichen, postindustriellen Kulisse von New Dawn – einer Stadt, die von Nowa Huta, dem historischen sozialistischen Stadtteil von Krakau, inspiriert wurde – und umspannt zwei gespenstische Zeitebenen: eine zerfallende postapokalyptische Zukunft und die bedrückenden, betonverkleideten 1980er Jahre. Diese doppelte Erzählung verbindet Retro-Realismus mit dystopischer Science-Fiction und erschafft so eine retro-futuristische Welt voller psychologischer Schrecken und ökologischer Erzählung.