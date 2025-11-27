Cronos: The New Dawn: Bloober Team knackt wichtige Marke

Cronos The New Dawn hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und weltweit mehr als 500.000 Einheiten verkauft.

Das Studio Bloober Team bestätigte diese Zahl und unterstreicht damit den erfolgreichen Marktstart des Titels. Das Spiel konnte sich sowohl auf PC als auch auf modernen Konsolen wie Xbox Series X und Xbox Series S etablieren und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Action- und Survival-Erlebnissen.

Die starken Verkaufszahlen zeigen, dass Cronos The New Dawn international eine stabile Community aufbauen konnte und im aktuellen Gaming-Markt eine relevante Rolle spielt.

Für Bloober Team stellt dieser Erfolg eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung zukünftiger Produktionen dar, die auf eine ähnlich große Zielgruppe ausgerichtet sind.