Cronos: The New Dawn: Bloober Team knackt wichtige Marke

6 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A / Cronos: The New Dawn

Halbe Million Verkäufe: Cronos The New Dawn erreicht wichtigen Meilenstein!

Cronos The New Dawn hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und weltweit mehr als 500.000 Einheiten verkauft.

Das Studio Bloober Team bestätigte diese Zahl und unterstreicht damit den erfolgreichen Marktstart des Titels. Das Spiel konnte sich sowohl auf PC als auch auf modernen Konsolen wie Xbox Series X und Xbox Series S etablieren und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Action- und Survival-Erlebnissen.

Die starken Verkaufszahlen zeigen, dass Cronos The New Dawn international eine stabile Community aufbauen konnte und im aktuellen Gaming-Markt eine relevante Rolle spielt.

Für Bloober Team stellt dieser Erfolg eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung zukünftiger Produktionen dar, die auf eine ähnlich große Zielgruppe ausgerichtet sind.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cronos: The New Dawn

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 20735 XP Nasenbohrer Level 1 | 27.11.2025 - 11:02 Uhr

    Glückwunsch. 🥳 Muss ich auch noch spielen. Warte immer noch auf die Demo. 🙂

    0
  2. Drakeline6 180135 XP Battle Rifle Man | 27.11.2025 - 11:08 Uhr

    Echt wenig eigentlich 😀
    Zum Glück waren die Entwicklungskosten auch recht gering.

    0
      • APR ARTEMIS 4640 XP Beginner Level 2 | 27.11.2025 - 11:39 Uhr
        Antwort auf CodeX

        Keine Ahnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
        Mich würde das Spiel ja schon interessieren, aber ohne deutsche Syncro kauf Ich halt nichts mehr.

        0
        • Kitomy 48595 XP Hooligan Bezwinger | 27.11.2025 - 11:43 Uhr
          Antwort auf APR ARTEMIS

          Das ist etwas was immer mehr auffällt.
          Die Games die keine sprachliche Lokalisierung haben, haben es schwer.

          Denn sie wir mal ehrlich 500.000 ist nicht wirklich viel …

          0

Hinterlasse eine Antwort