Cronos: The New Dawn: Brandneuer Live-Action-Trailer veröffentlicht

Bloober Team hat gemeinsam mit der Cosplay-Gruppe Peep Cosplay einen neuen Live-Action-Trailer zu Cronos: The New Dawn veröffentlicht.

Die Produktion zeigt den Charakter Traveler ND-3500 bei einer gefährlichen Mission in Sektor A-11, einem verlassenen Industriekomplex aus den 1980er-Jahren. Gedreht wurde der Trailer in den Sendzimir-Stahlwerken in Krakau, die als Vorlage für eines der zentralen Spielareale dienen. Ziel der Mission ist die Extraktion der Essenz einer wichtigen Person, die für die Handlung des Spiels von entscheidender Bedeutung ist.

Die Umsetzung kombiniert authentische Kulissen mit aufwendigem Cosplay und einer düsteren Atmosphäre, um euch tiefer in die Welt von Cronos: The New Dawn eintauchen zu lassen. Die musikalische Untermalung stammt von Arkadiusz Reikowski. In den Hauptrollen sind Riccardo Peebes vom Peep Cosplay Team als Traveler ND-3500, Piotr Mielnik als Commander und Bella als Katze zu sehen.

Das Spiel erscheint am 5. September 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.