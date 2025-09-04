Cronos: The New Dawn: Budget betrug nur 23,5 Millionen Euro

16 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A / Cronos: The New Dawn

Das Budget für die Produktion von Cronos: The New Dawn betrug nur 23,5 Millionen Euro.

﻿Das Horrorspiel Cronos: The New Dawn erscheint diesen Freitag für Konsolen und PC. Die ersten Wertungen der Fachpresse sind bereits eingetroffen.

Über die Produktionskosten des von Bloober Team entwickelten Spiels machte CEO Piotr Babieno jetzt gegenüber der Seite bankier.pl Angaben.

Demnach betrug das Budget 100 Millionen PLN. Das sind umgerechnet 27,5 Millionen Dollar oder 23,5 Millionen Euro.

Hinsichtlich des Erfolgs zeigte der CEO sich sehr zuversichtlich.

„Obwohl wir mit sehr guten Verkaufszahlen rechnen, liegt die Gewinnschwelle keineswegs so hoch, wie es die Analysten vermuten.“

„Alle unsere Analysen deuten darauf hin, dass es gut laufen wird, aber natürlich werden wir über die Verkaufszahlen informieren, sobald wir wichtige Meilensteine erreicht haben.“

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September für Xbox Series X|S.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cronos: The New Dawn

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. MaDDoG1207 11850 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 04.09.2025 - 16:16 Uhr

    Dafür kann sich das Ergebnis auf jeden Fall sehen lassen, sehr ordentlich würde ich sagen

    Aber ich persönlich schiele jetzt schon auf das SH1 Remake, ihr nächstes Game. Auch wenn es vor 2027 wohl nichts damit wird. Da wird das Budget dann doch (wesentlich) höher liegen, allein weil Konami ihren Teil beitragen werden.

    0

Hinterlasse eine Antwort