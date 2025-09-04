Cronos: The New Dawn: Budget betrug nur 23,5 Millionen Euro

Das Budget für die Produktion von Cronos: The New Dawn betrug nur 23,5 Millionen Euro.

﻿Das Horrorspiel Cronos: The New Dawn erscheint diesen Freitag für Konsolen und PC. Die ersten Wertungen der Fachpresse sind bereits eingetroffen.

Über die Produktionskosten des von Bloober Team entwickelten Spiels machte CEO Piotr Babieno jetzt gegenüber der Seite bankier.pl Angaben.

Demnach betrug das Budget 100 Millionen PLN. Das sind umgerechnet 27,5 Millionen Dollar oder 23,5 Millionen Euro.

Hinsichtlich des Erfolgs zeigte der CEO sich sehr zuversichtlich.

„Obwohl wir mit sehr guten Verkaufszahlen rechnen, liegt die Gewinnschwelle keineswegs so hoch, wie es die Analysten vermuten.“ „Alle unsere Analysen deuten darauf hin, dass es gut laufen wird, aber natürlich werden wir über die Verkaufszahlen informieren, sobald wir wichtige Meilensteine erreicht haben.“

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September für Xbox Series X|S.