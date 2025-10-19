Cronos: The New Dawn: Demo startet bald und läutet die gruselige Jahreszeit ein

Image: Bloober Team S.A

Demo-Protokoll aktiviert: Das düstere Abenteuer Cronos: The New Dawn bietet schon bald eine Demo für PC, PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Mit dem nahenden Start der Demo von Cronos: The New Dawn beginnt die perfekte Einstimmung auf die kommende Gruselsaison.

Das Entwicklerteam hat offiziell bekannt gegeben, dass das sogenannte „Demo-Protokoll“ aktiviert wurde und schon bald spielbare Einblicke in das düstere Science-Fiction-Abenteuer möglich sein werden. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen, doch die Ankündigung allein sorgt bereits für spürbare Vorfreude unter Genre-Fans.

Cronos: The New Dawn ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich und verspricht ein atmosphärisches Erlebnis, das Elemente aus Horror, Science-Fiction und Survival vereint.

Das Spiel soll euch in eine unheimliche, futuristische Welt führen, in der die Grenzen zwischen Technologie und Albtraum verschwimmen. Schon die bisherigen Einblicke deuten auf eine dichte Atmosphäre, komplexe Umgebungen und eine Geschichte hin, die sich Schritt für Schritt entfaltet, während ihr die Wahrheit hinter einem geheimnisvollen Experiment entdeckt.

Die kommende Demo bietet euch die Gelegenheit, das Spielgefühl und die Mechaniken erstmals selbst zu erleben. Neben der eindrucksvollen Grafik, die auf allen Plattformen für ein intensives Licht- und Schattenspiel sorgt, steht vor allem die Stimmung im Mittelpunkt – düster, angespannt und voller Geheimnisse.

Mit Cronos: The New Dawn erwartet euch ein Titel, der perfekt zur herbstlichen Gruselzeit passt. Die Ankündigung der bald erscheinenden Demo weckt hohe Erwartungen an ein Spiel, das Horror-Atmosphäre und erzählerische Tiefe zu einem fesselnden Gesamtpaket verbindet. Wer sich gerne in dunkle Welten voller Rätsel, Gefahren und unerwarteter Wendungen stürzt, sollte die Demo ausprobieren!

  1. Katanameister 223580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.10.2025 - 08:02 Uhr

    Cool dass noch eine Demo kommt, die hätte man aber schon kurz vor Veröffentlichung bringen können.

  4. whitewolf2007 14595 XP Leetspeak | 19.10.2025 - 09:17 Uhr

    Sehr geil, denn ich wollte es eh später irgendwann spielen. So kann ich mit der Demo dann mal reinschnuppern wie es technisch läuft usw.

  6. d4wGkw0n 17420 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.10.2025 - 09:42 Uhr

    Fein, werde ich mir anschauen und vielleicht dann auch das Spiel holen.

