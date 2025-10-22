Cronos: The New Dawn: Demo veröffentlicht, aber es gibt einen Haken für Konsolenspieler

Die Entwickler von Cronos: The New Dawn haben eine neue Demo veröffentlicht, die ab sofort zum Download bereitsteht.
Spielerinnen und Spieler können das kommende Science-Fiction-Abenteuer auf dem PC über Steam und den Epic Games Store ausprobieren. Damit erhalten PC-Nutzer erstmals die Gelegenheit, einen umfangreichen Eindruck von der Spielwelt, dem Kampfsystem und den technischen Neuerungen des Titels zu gewinnen.
Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Demo ist ausschließlich für den PC verfügbar. Besitzer von Konsolen wie PlayStation oder Xbox müssen sich daher noch gedulden, bis eine mögliche Testversion für weitere Plattformen erscheint. Offiziell wurde sich dazu noch nicht geäußert.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer interesse hat, kann das ja über YT anschauen.
Ansehen ja, ich bevorzuge aber wenn möglich immer selbst ausprobieren. Da kommt die Atmosphäre und das Feeling viel besser rüber. Wenn es nicht geht dann können auch Videos hilfreich sein. Cronos probiere ich gerne aus da ich nicht so richtig weiß was ich davon halten soll. Habe mir viel angesehen und es war immer irgendwie lauwarm.
geht mir auch so 🙂
Wenn es die Demo aber nur auf dem PC gibt und mich das wirklich interessiert, dann schaue ich die da ohne Kommentar an.
Also ohne dass der Spieler was sagt 🙂
Keine gute Aktion, sollte doch kein Problem sein.
Ich finde es etwas ungewöhnlich das die Demo erst nach dem Release der Vollversion veröffentlicht wird.
Naja mir kann es egal sein, da ich bereits die pre–Order Deluxe Version besitze
Werde es später kaufen, noch güngend Spiele auf halde.
Schon lustige Zeiten. Früher sind Demos vor dem Release des eigentlichen Spiels erschienen. Jetzt erst danach🤣🤣🤣
Kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern. Verschiedene Heft-CDs mit Videos, Demos, teilweise geile Vollversionen und und und waren jeden Monat ein muss. Vor allem als PC Spieler. Habe immer noch welche rumliegen.