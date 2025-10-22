Cronos: The New Dawn: Demo veröffentlicht, aber es gibt einen Haken für Konsolenspieler

Die neue Demo für Cronos: The New Dawn ist ab sofort auf Steam und im Epic Games Store verfügbar – Konsolenspieler müssen sich jedoch noch gedulden!

Die Entwickler von Cronos: The New Dawn haben eine neue Demo veröffentlicht, die ab sofort zum Download bereitsteht.

Spielerinnen und Spieler können das kommende Science-Fiction-Abenteuer auf dem PC über Steam und den Epic Games Store ausprobieren. Damit erhalten PC-Nutzer erstmals die Gelegenheit, einen umfangreichen Eindruck von der Spielwelt, dem Kampfsystem und den technischen Neuerungen des Titels zu gewinnen.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Demo ist ausschließlich für den PC verfügbar. Besitzer von Konsolen wie PlayStation oder Xbox müssen sich daher noch gedulden, bis eine mögliche Testversion für weitere Plattformen erscheint. Offiziell wurde sich dazu noch nicht geäußert.