Cronos: The New Dawn: Demo veröffentlicht, aber es gibt einen Haken für Konsolenspieler

Image: Bloober Team S.A / Cronos: The New Dawn

Die neue Demo für Cronos: The New Dawn ist ab sofort auf Steam und im Epic Games Store verfügbar – Konsolenspieler müssen sich jedoch noch gedulden!

Die Entwickler von Cronos: The New Dawn haben eine neue Demo veröffentlicht, die ab sofort zum Download bereitsteht.

Spielerinnen und Spieler können das kommende Science-Fiction-Abenteuer auf dem PC über Steam und den Epic Games Store ausprobieren. Damit erhalten PC-Nutzer erstmals die Gelegenheit, einen umfangreichen Eindruck von der Spielwelt, dem Kampfsystem und den technischen Neuerungen des Titels zu gewinnen.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Demo ist ausschließlich für den PC verfügbar. Besitzer von Konsolen wie PlayStation oder Xbox müssen sich daher noch gedulden, bis eine mögliche Testversion für weitere Plattformen erscheint. Offiziell wurde sich dazu noch nicht geäußert.

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • kleineAmeise 112090 XP Scorpio King Rang 1 | 22.10.2025 - 12:00 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Ansehen ja, ich bevorzuge aber wenn möglich immer selbst ausprobieren. Da kommt die Atmosphäre und das Feeling viel besser rüber. Wenn es nicht geht dann können auch Videos hilfreich sein. Cronos probiere ich gerne aus da ich nicht so richtig weiß was ich davon halten soll. Habe mir viel angesehen und es war immer irgendwie lauwarm.

      0
      • Drakeline6 172715 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 22.10.2025 - 12:08 Uhr
        Antwort auf kleineAmeise

        geht mir auch so 🙂
        Wenn es die Demo aber nur auf dem PC gibt und mich das wirklich interessiert, dann schaue ich die da ohne Kommentar an.
        Also ohne dass der Spieler was sagt 🙂

        0
  3. JohnWick 75585 XP Tastenakrobat Level 3 | 22.10.2025 - 10:44 Uhr

    Ich finde es etwas ungewöhnlich das die Demo erst nach dem Release der Vollversion veröffentlicht wird.
    Naja mir kann es egal sein, da ich bereits die pre–Order Deluxe Version besitze

    0
  5. Robilein 1169390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 22.10.2025 - 11:33 Uhr

    Schon lustige Zeiten. Früher sind Demos vor dem Release des eigentlichen Spiels erschienen. Jetzt erst danach🤣🤣🤣

    1
    • kleineAmeise 112090 XP Scorpio King Rang 1 | 22.10.2025 - 12:05 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern. Verschiedene Heft-CDs mit Videos, Demos, teilweise geile Vollversionen und und und waren jeden Monat ein muss. Vor allem als PC Spieler. Habe immer noch welche rumliegen.

      0

