Cronos: The New Dawn: Entwickler deutet möglichen DLC an

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Image: Bloober Team S.A

Bloober Team deutet einen möglichen DLC für das Sci-Fi-Horrorspiel Cronos: The New Dawn an.

Mit zwei mysteriös gehaltenen Social-Media-Beiträgen deutet Cronos: The New Dawn-Entwickler Bloober Team möglicherweise einen kommenden DLC für das Sci-Fi-Horrorspiel an.

Im ersten Post heißt es „Scanning for fault signature… Engaging pursuit protocol…“. Angehängt ist ein Bild auf dem die Silhouette eines Reisenden sowie die Worte „The loop persists“ zu sehen sind.

Der zweite Post fährt mit den Worten „The mystery remains unsolved… The future holds more answers“ gefolgt von einem Augen-Emoji fort. Darunter ein Bild mit der Aufschrift „LZRS 28“.

„LZRS 28“ deutet auf eine mysteriöse Tür hin, die im späten Verlauf des Hauptspiels eine Rolle spielt. Ein möglicher DLC könnte eventuell die Geschichte rund um die Tür erweitern.

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3 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 43535 XP Hooligan Schubser | 18.04.2026 - 06:03 Uhr

    Sehr schön. Würde mich freuen auf ein DLC zu Cronos: The New Dawn. Obwohl ich es noch nicht gekauft und gespielt habe. 😁😃

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  2. Katanameister 392880 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.04.2026 - 06:44 Uhr

    Gut dass ich es mir noch nicht geholt habe, dann kann ich den Dlc direkt mitzocken.

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  3. Knappe 04 122090 XP Man-at-Arms Bronze | 18.04.2026 - 07:52 Uhr

    Ich lasse mir noch Zeit mit dem Spiel, und warte auf einen guten Sale.

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