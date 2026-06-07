Cronos: The New Dawn: Erhält mit Lazarus DLC eine neue Erweiterung

Cronos: The New Dawn erhält mit „Lazarus“ eine neue Erweiterung. Das DLC wurde von Bloober Team vorgestellt und erscheint im Herbst 2026 für PC und Konsolen.

Im Mittelpunkt steht der Warden, der erstmals als spielbarer Charakter in den Fokus rückt. Die Erweiterung erzählt seine Vorgeschichte und zeigt seinen Weg vom Pathfinder zur bekannten Figur innerhalb der Spielwelt. Dabei soll das DLC zentrale Lücken in der Lore rund um die sogenannte Collective-Organisation schließen.

Gameplay-seitig verändert sich der Ansatz deutlich. Statt klassischem Slow-Burn-Horror setzt Lazarus stärker auf schnelle, aggressive Kämpfe mit konstantem Druck. Neue Fähigkeiten wie Täuschungsmanöver sollen das Überleben in den gefährlichen Abschnitten erleichtern.

Zudem wird mit dem „Tracker“ ein neuer Gegner eingeführt, der den Spieler gezielt verfolgt und zusätzlichen Stress in die Spielwelt bringt.

„Cronos: The New Dawn ist unser Original-IP“, erklärte CEO Piotr Babieno. Das Team freue sich darauf, das Universum mit Lazarus weiter auszubauen und den Warden erneut in den Mittelpunkt zu stellen.