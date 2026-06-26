Cronos: The New Dawn: Erreicht wirtschaftlichen Meilenstein nach neun Monaten

Das polnische Studio Bloober Team hat für Cronos: The New Dawn einen wichtigen wirtschaftlichen Meilenstein erreicht und bestätigt, dass sich das ambitionierte Projekt bereits nach neun Monaten amortisiert hat.

Laut CEO Piotr Babieno hat das Studio den Break-even-Punkt schneller als erwartet erreicht. Damit gilt jede weitere Einnahme aus dem Verkauf des Titels nun als reiner Gewinn für das Unternehmen. Besonders positiv hervorgehoben wird dabei die starke Resonanz von Kritikern und Spielern, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen habe.

Babieno betont, dass Cronos: The New Dawn trotz eines zunehmend schwierigen Marktumfelds erfolgreich etabliert werden konnte. Die Entwicklung neuer Marken sei heute deutlich anspruchsvoller als noch vor einigen Jahren, weshalb der erreichte Status als wichtiger strategischer Erfolg für das Studio gewertet wird.

Bloober Team kündigte kürzlich die nächste Erweiterung an. Mit Cronos: Lazarus entsteht das erste DLC in der Geschichte des Studios, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die Erweiterung soll die Geschichte eines zentralen Charakters namens „Wächter“ vertiefen und neue Fähigkeiten ins Spiel bringen.

Spieler müssen sich zudem auf einen neuen Gegenspieler einstellen: den sogenannten „Jäger“, der als unerbittliche Bedrohung beschrieben wird und den Wächter konsequent verfolgt. Das DLC soll dadurch einen deutlich dynamischeren und düstereren Spielverlauf bieten.

Die Veröffentlichung von Cronos: Lazarus ist für den Herbst geplant. Das Spiel selbst ist weiterhin für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich.

Zum Abschluss hebt das Studio hervor, dass Cronos: The New Dawn als erstes Videospiel überhaupt mit dem polnischen Qualitätssiegel „Teraz Polska“ ausgezeichnet wurde, was den Stellenwert der Produktion zusätzlich unterstreicht.