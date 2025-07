Cronos: The New Dawn: Erste Eindrücke vom Hands-on-Event in Nowa Huta

Gameplay-Premiere in Sektor A-11! Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst für PC und Konsolen.

Im Rahmen eines exklusiven Hands-on-Events in Nowa Huta konnten ausgewählte Medienvertreter und Influencer erstmals Cronos: The New Dawn anspielen – und wir wären so gern dabei gewesen!

Das Sci-Fi-Spiel, das im Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll, präsentierte sich in einem atmosphärisch dichten Setting rund um Sektor A-11. Die dort aufgezeichneten Spielszenen – als „Ground Zero“-Material bezeichnet – liefern erste visuelle Eindrücke des Gameplays und der Spielwelt.

Das Embargo für erste Eindrücke wird heute, am Montag, den 28. Juli aufgehoben. Somit könnt ihr euch auf weitere Gameplay-Videos im Laufe des Tages einstellen.