Cronos: The New Dawn: Erste Wertungen der Fachpresse im Medaillenspiegel

Cronos: The New Dawn (Amazon) wird als intensives Third-Person-Survival-Horror-Erlebnis beschrieben, das euch in eine tödliche Auseinandersetzung mit übermächtigen Gegnern versetzt und eine komplexe Zeitreisehandlung entfaltet.
Das Spiel ist ab sofort mit der Deluxe Edition spielbar und die ersten Wertungen kommen auch schon eingetrudelt. Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei einer Durschnittswertung von 77.
Cronos: The New Dawn – Medaillenspiegel
- Windows Central 100/100
- Shacknews 90/100
- Xbox Era 90/100
- GameWatcher 80/100
- Wccftech 80/100
- GameSpot 80/100
- Destructoid 70/100
- IGN 70/100
- VGC 60/100
- TechRadar Gaming 60/100
- PC Gamer 58/100
Hier noch einmal der Launch-Trailer für euch:
Sind doch sehr durchwachsen die Wertungen.
Auch wenn mich das Spiel nicht interessiert sollten viel weniger nach solchen Wertungen gehen,man kann sich dank dem Internet ja selber kurz ein Bild machen wie das Spiel wirklich ist.
Durchschnittlich 76/100
Würde sagen schon ziemlich ordentlich. Wobei ich diestärkste und schwächste, also die 100 und die 58 aus der Wahl streichen würde, da sie mir sehr unwahrscheinlich vorkommen. Somit wäre es immer noch eine stabile: 75.5/100 Absolut in Ordnung. Jetzt mal verschiedene Testvideos abwarten, ob die das so unterschreiben 👍🏻