Cronos: The New Dawn: Erste Wertungen der Fachpresse im Medaillenspiegel

Im Medaillenspiegel könnt ihr euch ersten Wertungen des Survival-Horrorspiels Cronos: The New Dawn ansehen.

Cronos: The New Dawn (Amazon) wird als intensives Third-Person-Survival-Horror-Erlebnis beschrieben, das euch in eine tödliche Auseinandersetzung mit übermächtigen Gegnern versetzt und eine komplexe Zeitreisehandlung entfaltet.

Das Spiel ist ab sofort mit der Deluxe Edition spielbar und die ersten Wertungen kommen auch schon eingetrudelt. Auf Metacritic steht das Spiel aktuell bei einer Durschnittswertung von 77.

Cronos: The New Dawn – Medaillenspiegel

Windows Central 100/100

Shacknews 90/100

Xbox Era 90/100

GameWatcher 80/100

Wccftech 80/100

GameSpot 80/100

Destructoid 70/100

IGN 70/100

VGC 60/100

TechRadar Gaming 60/100

PC Gamer 58/100

Hier noch einmal der Launch-Trailer für euch: