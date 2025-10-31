Cronos: The New Dawn: Feiert Halloween mit kostenlosen Grusel-Skins

6 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A

Kostenlose Halloween-Skins jetzt verfügbar: Verkleidet euch als Pumpkin Head in Cronos: The New Dawn auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

In Cronos: The New Dawn startet die Halloween-Saison mit exklusiven kostenlosen Inhalten.

Ab sofort könnt ihr euch mit den neuen Halloween-Skins in schaurige Stimmung versetzen und euer Abenteuer im Spiel mit einem ganz besonderen Look fortsetzen. Cronos: The New Dawn bringt den ikonischen Pumpkin Head direkt ins Spiel und lädt euch dazu ein, eure Charaktere mit thematisch passenden Outfits auszustatten.

Diese kostenlosen Cronos: The New Dawn Skins sind für alle Plattformen verfügbar, einschließlich PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cronos: The New Dawn

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. FaMe 151385 XP God-at-Arms Bronze | 31.10.2025 - 11:21 Uhr

    Finde dieses Outfit sogar besser als das Original.

    0
  4. Katanameister 234060 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.10.2025 - 11:31 Uhr

    Zum Rumtrollen im Spiel sicher ganz nett, sogar in passender Farbe je nach Konsole.

    0

Hinterlasse eine Antwort