Cronos: The New Dawn: Feiert Halloween mit kostenlosen Grusel-Skins

In Cronos: The New Dawn startet die Halloween-Saison mit exklusiven kostenlosen Inhalten.
Ab sofort könnt ihr euch mit den neuen Halloween-Skins in schaurige Stimmung versetzen und euer Abenteuer im Spiel mit einem ganz besonderen Look fortsetzen. Cronos: The New Dawn bringt den ikonischen Pumpkin Head direkt ins Spiel und lädt euch dazu ein, eure Charaktere mit thematisch passenden Outfits auszustatten.
Diese kostenlosen Cronos: The New Dawn Skins sind für alle Plattformen verfügbar, einschließlich PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.
Die Demo für Konsolen wäre mir lieber gewesen. 😃
Wurde diese noch nicht veröffentlicht? Habe die Tage mal was dazu gelsen…
Bisher nur für PC.
soviel Spiele die ich noch zocken will -…-
Finde dieses Outfit sogar besser als das Original.
Zum Rumtrollen im Spiel sicher ganz nett, sogar in passender Farbe je nach Konsole.