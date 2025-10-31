Cronos: The New Dawn: Feiert Halloween mit kostenlosen Grusel-Skins

Kostenlose Halloween-Skins jetzt verfügbar: Verkleidet euch als Pumpkin Head in Cronos: The New Dawn auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

In Cronos: The New Dawn startet die Halloween-Saison mit exklusiven kostenlosen Inhalten.

Ab sofort könnt ihr euch mit den neuen Halloween-Skins in schaurige Stimmung versetzen und euer Abenteuer im Spiel mit einem ganz besonderen Look fortsetzen. Cronos: The New Dawn bringt den ikonischen Pumpkin Head direkt ins Spiel und lädt euch dazu ein, eure Charaktere mit thematisch passenden Outfits auszustatten.

Diese kostenlosen Cronos: The New Dawn Skins sind für alle Plattformen verfügbar, einschließlich PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.