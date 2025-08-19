Cronos: The New Dawn: Gameplay zeigt die ersten zwei Stunden

11 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Image: Bloober Team S.A

Schaut euch die ersten zwei Stunden Gameplay aus dem Horrorspiel Cronos: The New Dawn an.

Am 5. September erscheint Cronos: The New Dawn für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Schon jetzt könnt ihr euch ausführliches Gameplay aus dem Horrorspiel von Bloober Team anschauen.

Das Video stammt vom YouTuber Hollow, der Cronos: The New Dawn auf dem PC spielt.

11 Kommentare Added

  1. Drakeline6 164175 XP First Star Silber | 19.08.2025 - 12:35 Uhr

    Gut, man kann rennen 😀
    Man war in den bisherigen Videos immer dermasen lahmarschig unterwegs 😀

    0
  3. DanXtheSmanX 30715 XP Bobby Car Bewunderer | 19.08.2025 - 12:37 Uhr

    Cool. Schau ich aber nicht, denn es geht nichts übers selber spielen 💚
    Das was ich hier bisher gesehen und gelesen hab reicht für einen Kauf zum Release.

    0
  7. Katanameister 181380 XP Battle Rifle Man | 19.08.2025 - 13:14 Uhr

    Wenn das so weitergeht, haben sie das ganze Spiel vor der Veröffentlichung in Videos gezeigt 😀.

    0

