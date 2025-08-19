Cronos: The New Dawn: Gameplay zeigt die ersten zwei Stunden

Am 5. September erscheint Cronos: The New Dawn für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.
Schon jetzt könnt ihr euch ausführliches Gameplay aus dem Horrorspiel von Bloober Team anschauen.
Das Video stammt vom YouTuber Hollow, der Cronos: The New Dawn auf dem PC spielt.
Gut, man kann rennen 😀
Man war in den bisherigen Videos immer dermasen lahmarschig unterwegs 😀
Das schaue ich mir nicht an. Will mich nicht spoilern. 😀
Wollte ich gerade sagen 😅…wäre bisschen viel Information.
Ja absolut. Vor allem in einem solchen Spiel wo kein Zufälliger Inhalt ist wie bei nem Roguelite oder so. xD
Cool. Schau ich aber nicht, denn es geht nichts übers selber spielen 💚
Das was ich hier bisher gesehen und gelesen hab reicht für einen Kauf zum Release.
Eine 2h-Demo würde ich anschauen, aber Video??
Ich schau mir nichts mehr an, möchte selber spielen.
Sieht einfach nur Wirr aus. Passt also gut in unsere Zeit.
Wenn das so weitergeht, haben sie das ganze Spiel vor der Veröffentlichung in Videos gezeigt 😀.
Besonders schlimm ist es bei Borderlands 4.
2h Gameplay Material ist schon viel, das schau ich mir mal nicht an.