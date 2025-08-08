Cronos: The New Dawn: Geheimnisse im neuesten Entwicklertagebuch enthüllt

Cronos: The New Dawn ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel vom renommierten Studio Bloober Team – bekannt für das gefeierte Remake von Silent Hill 2 Remake.

Das Spiel erzählt eine intensive Geschichte, die sich komplett in Nowa Huta entfaltet – einem Stadtteil von Krakau in Polen.

Ihr reist dabei durch zwei kontrastreiche Zeiten: eine postapokalyptische Zukunft und ihre industrielle Vergangenheit in den 1980ern. Diese Kulisse verbindet dreckigen Retro-Realismus mit düsterer Sci-Fi und einer Prise Retrofuturismus – für eine dichte, atmosphärische Welt voller Spannung und Mysterien.

Im Mittelpunkt steht der geheimnisvolle Reisende, eine Schlüsselfigur für das Schicksal der Menschheit.

Während die Veröffentlichung des Spiels näher rückt, geben euch Game Producerin Klaudia Sewera und Lead Narrative Designer Grzegorz Like in einer neuen Episode des Entwicklertagebuchs mehr Einblicke in die komplexe Geschichte des Spiels: Wie werden Seelen extrahiert? Wer wird ausgewählt? Und was ist der wahre Zweck der Reisenden? Das hier ist mehr als nur eine Horrorgeschichte. Es ist eine Reise durch Zeit, Identität und die Überreste einer zerbrochenen Welt.

Betretet die Welt von Cronos: The New Dawn mit der neuesten Folge des Entwicklertagebuchs, in der Bloober Team tief in die fesselnde Story des Spiels eintaucht.

Außerdem lernt ihr eine neue Figur kennen: den Warden. Dieser mysteriöse Reisende erschien bereits im letzten Story-Trailer (hier anschauen) – sein Auftreten und seine Philosophie stehen in starkem Kontrast zum Protagonisten. Gesprochen wird er von Alan Turkington. Der Warden verwaltet die Werkzeuge und unterhält den Hub, in dem die Spieler einen Großteil ihrer Zeit im Spiel verbringen.

Findet heraus, was zum Untergang der Menschheit führte, entdeckt die wahre Rolle der Reisenden und lernt den rätselhaften Warden besser kennen. Es wird ernst: Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September und ihr erlebt die Geschichte live, gemeinsam mit dem Reisenden.