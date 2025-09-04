Cronos: The New Dawn: Grafikduell – PS5 setzt auf Details, Switch 2 spart an Effekten

Finaler Grafikvergleich zeigt deutliche Unterschiede zwischen PS5- und Switch 2-Version von Cronos: The New Dawn.

In Cronos: The New Dawn stehen euch auf der PlayStation 5 zwei Darstellungsmodi zur Verfügung, während die Nintendo Switch 2 nur einen Modus bietet.

Auf der PS5 liefert der Qualitätsmodus mit 30 Bildern pro Sekunde verbesserte Schatten, höhere Auflösung bei Spiegelungen, optimierte Tiefenschärfe und zusätzliche Post-Processing-Effekte.

Die Unterschiede zum Performance-Modus, der 60 Bilder pro Sekunde anstrebt, fallen optisch gering aus, wobei es in Ladebereichen oder bei vielen Gegnern zu Einbrüchen in der Bildrate kommen kann.

Die Switch 2-Version reduziert die grafische Qualität in allen Bereichen deutlich, am stärksten bei Beleuchtung und Detailgrad. Diese Unterschiede sind vor allem in geschlossenen Umgebungen sichtbar und können die beabsichtigte Atmosphäre abschwächen.

Geometrie und Detailtiefe sind in manchen Szenen deutlich geringer, zudem fehlen bestimmte Effekte wie Partikel oder Feuer. Auch treten auf der Switch 2 gelegentlich Beleuchtungs- und Schattenfehler auf, besonders bei der Nutzung der Taschenlampe.

Während die PS5-Version trotz vereinzelter Framerate-Drops eine solide Leistung bietet, erfordert die Switch 2-Version die Akzeptanz spürbarer grafischer Abstriche, bleibt jedoch spielbar.