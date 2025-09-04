Cronos: The New Dawn: Grafikduell – PS5 setzt auf Details, Switch 2 spart an Effekten

In Cronos: The New Dawn stehen euch auf der PlayStation 5 zwei Darstellungsmodi zur Verfügung, während die Nintendo Switch 2 nur einen Modus bietet.
Auf der PS5 liefert der Qualitätsmodus mit 30 Bildern pro Sekunde verbesserte Schatten, höhere Auflösung bei Spiegelungen, optimierte Tiefenschärfe und zusätzliche Post-Processing-Effekte.
Die Unterschiede zum Performance-Modus, der 60 Bilder pro Sekunde anstrebt, fallen optisch gering aus, wobei es in Ladebereichen oder bei vielen Gegnern zu Einbrüchen in der Bildrate kommen kann.
Die Switch 2-Version reduziert die grafische Qualität in allen Bereichen deutlich, am stärksten bei Beleuchtung und Detailgrad. Diese Unterschiede sind vor allem in geschlossenen Umgebungen sichtbar und können die beabsichtigte Atmosphäre abschwächen.
Geometrie und Detailtiefe sind in manchen Szenen deutlich geringer, zudem fehlen bestimmte Effekte wie Partikel oder Feuer. Auch treten auf der Switch 2 gelegentlich Beleuchtungs- und Schattenfehler auf, besonders bei der Nutzung der Taschenlampe.
Während die PS5-Version trotz vereinzelter Framerate-Drops eine solide Leistung bietet, erfordert die Switch 2-Version die Akzeptanz spürbarer grafischer Abstriche, bleibt jedoch spielbar.
Hm …someone is missing…
Hätte mich auch stark gewundert wenn es anders wäre 😀
Warum ohne eine Series Version??
Kommt bestimmt extra ein neuer Vergleich… Xbox Series S/X mit Ps5/Pro
Das Spiel hat glaube keine Pro optimierung , glaube das ist auch gut so für die Spieler ich sag nur Silent Hill 2 und Bloober Team .
Mal schauen werd es mir am PC mal anschauen , bisher sah das Game ganz interessant aus .
Die Switch 2 Hardware ist deutlich näher an PS5 & XBOX ran gekommen, die grafischen Unterschiede sind zwar eindeutig sichtbar aber immer noch ok.
Für die kleine Hardware auf jeden fall 🙂
Naja Switch halt. Eigentlich sind die Spiele nicht dafür konzipiert.
Die Switch Version sieht ziemlich altbacken aus, kein guter Detailgrad und macht insgesamt auf mich einen eher unauthentischen Eindruck.
Alle Xbox Hater jetzt so:
„Die Series S ist halt eine Schei…., ach es geht um die Switch 2 Version?
Also ist schon toll was die Switch 2 für den Geld auf den Kasten hat!!!“
Nennt sich selbstwertdienliche Information. Viel interessanter ist aber eigentlich, an welche Memplexe man sein Selbst da kettet, und warum…
Man kann sein Ego auch mit allem Sche*ß füttern und manch einer zieht die „30 Tage Mc Donalds Challenge“ gnadenlos durch bis zum Schlaganfall und dann reicht es gerade noch für Plattitüden. 😆
Hahahaha Made my day. Danke ✌️
Du sagst es, wobei die Switch natürlich den Vorteil hat, dass sie Portable ist. Das Preis-/Leistungsverhältnis der Series S ist jedenfalls top.
Langsam kennen wir doch unsere Pappenheimer 🤡.
Ich habe mich heute Früh bereits in die Early Acess Phase von Cronos geworfen.
Ich kann bisher nur sagen , das es einfach fantastisch aussieht , eine absolut unglaubliche Soundkulisse bietet und die Kämpfe ( wenn man ein Gefühl dafür bekommen hat) sehr viel Spaß machen ^^
Traveler out 🙂👍