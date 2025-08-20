Cronos: The New Dawn: Horror-Brut breitet sich aus

Selbst in einer Welt voller Schrecken können euch Kreaturen begegnen, die bereit sind, euch im Kampf ums Überleben zu helfen. Schaut euch den brandneuen Trailer zu Cronos: The New Dawn an, der auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt wurde, und versucht, sie zu entdecken.
Verpasst auch nicht ein Early Gameplay der ersten zwei Stunden aus dem Spiel, dass wir euch gestern vorgestellt hatten.
Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.
8 Kommentare
Nachdem nun endlich bestätigt wurde, dass man auch rennen kann und nicht nur durch die Gänge schleicht, ist das spiel für mich deutlich interessanter geworden.
Ich fand es einen der drei besten Trailer – ich werde vielleicht nicht deshalb Day 1 zuschlagen, aber ein guter Trailer ist ein guter Trailer.
Schaut auf dem Video ganz nett aus.
Habe nur paar Sekunden reingeschaut, aber echt krasser Trailer😱😱😱
Ich will es spielen🤣
Dito, freue mich drauf.
Gucke mir nichts mehr dazu an, irgendwann muss man das Spiel nicht mehr spielen 😀.
Das wird echt ein düsteres und atmosphärisches Game 💪.