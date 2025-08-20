Cronos: The New Dawn: Horror-Brut breitet sich aus

8 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A

Jede Menge ekelige Kreaturen lauern im neuen Trailer zu Cronos: The New Dawn.

Selbst in einer Welt voller Schrecken können euch Kreaturen begegnen, die bereit sind, euch im Kampf ums Überleben zu helfen. Schaut euch den brandneuen Trailer zu Cronos: The New Dawn an, der auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt wurde, und versucht, sie zu entdecken.

Verpasst auch nicht ein Early Gameplay der ersten zwei Stunden aus dem Spiel, dass wir euch gestern vorgestellt hatten.

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

 

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 164755 XP First Star Silber | 20.08.2025 - 14:03 Uhr

    Nachdem nun endlich bestätigt wurde, dass man auch rennen kann und nicht nur durch die Gänge schleicht, ist das spiel für mich deutlich interessanter geworden.

    0
  2. Ash2X 290240 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.08.2025 - 14:27 Uhr

    Ich fand es einen der drei besten Trailer – ich werde vielleicht nicht deshalb Day 1 zuschlagen, aber ein guter Trailer ist ein guter Trailer.

    0
  4. Robilein 1145190 XP Xboxdynasty Legend Silber | 20.08.2025 - 14:47 Uhr

    Habe nur paar Sekunden reingeschaut, aber echt krasser Trailer😱😱😱

    0

