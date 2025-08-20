Cronos: The New Dawn: Horror-Brut breitet sich aus

Jede Menge ekelige Kreaturen lauern im neuen Trailer zu Cronos: The New Dawn.

Selbst in einer Welt voller Schrecken können euch Kreaturen begegnen, die bereit sind, euch im Kampf ums Überleben zu helfen. Schaut euch den brandneuen Trailer zu Cronos: The New Dawn an, der auf der Gamescom Opening Night Live vorgestellt wurde, und versucht, sie zu entdecken.

Verpasst auch nicht ein Early Gameplay der ersten zwei Stunden aus dem Spiel, dass wir euch gestern vorgestellt hatten.

Cronos: The New Dawn erscheint am 5. September für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.