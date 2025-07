Cronos: The New Dawn: Horrorspiel bietet mehrere Enden

Das von Bloober Team entwickelte Horrorspiel Cronos: The New Dawn umfasst mehrere Enden, die weder gut noch schlecht sind.

In den vergangenen Tagen durften sich Horror-Fans über jede Menge neues Material zum kommenden Horrorspiel Cronos: The New Dawn freuen.

Angefangen mit über zehn Minuten spannendem Gameplay, folgten jede Menge Ersteindrücke von einem Hands-on-Event sowie zuletzt ein 35 Minuten langes Video mit umfangreichen Einblicken in die Anfangsphase des Spiels.

In einem neuen Interview mit MP1st verraten jetzt Game Director Jacek Zięba und Lead Writer sowie Narrative Designer Grzegorz Like ein weiteres interessantes Detail zum Spiel.

So wird Cronos: The New Dawn mehrere Enden umfassen. Dabei soll es aber ganz im Auge des Betrachters liegen, ob es sich um ein gutes oder ein schlechtes Ende handelt:

„Es ist eure Entscheidung, was ihr am Ende des Spiels für gut oder schlecht haltet. Selbst innerhalb des Studios wird jemand sagen: ‚Oh, aber dieses Ende ist schlecht.‘ Und jemand anderes wird sagen: ‚Nein, das ist gut‘“, so Zięba. „Wir wollten die Enden wirklich mit Bedacht angehen und es eher wie eine Diskussion gestalten“, fügt Like hinzu. „Es gibt also Argumente dafür, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Bei dem Genre des psychologischen Horrors will man sich nicht einfach für das „schlechte“ oder das „gute“ Ende entscheiden. Hier muss alles etwas raffinierter, nuancierter und zum Nachdenken anregender sein.“