Cronos: The New Dawn: Kampfsystem an Resident Evil & Dead Space angelehnt

Im Oktober enthüllte Bloober Team sein neues Horror-Projekt Cronos: The New Dawn, das 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der mysteriösen Organisation Kollektiv in die 1980er Jahre eines unbarmherzigen postapokalyptischen Polens geschickt wird.

Neue Details dazu, wie das Ganze in Sachen Gameplay ablaufen wird, liefert jetzt Game Director Wojciech Piejko im Interview mit MP1st.

Laut seinen Ausführungen ist das Kampfsystem an Genregrößen wie Resident Evil und Dead Space angelehnt und wird obendrein durch eine einzigartige Kampfmechanik verfeinert. Wie genau diese aussieht, wollte Piejko aber noch nicht verraten:

„Die Kämpfe in Cronos lehnen sich insgesamt an RE und Dead Space an, aber wir sind im Herzen immer noch Geschichtenerzähler, also erwartet bitte auch einen starken Schwerpunkt auf der Geschichte und der atmosphärischen Erkundung. Der Zeitreisende verlässt sich auf Anzüge, Waffen und Fähigkeiten, ist aber dennoch sehr verwundbar gegenüber den Monstrositäten, die in den Ruinen einer alten Welt lauern.“

„Man wird in der Unterzahl sein, und man muss vorsichtig sein, um zu überleben. Die Ressourcen sind begrenzt und die Monster schlagen hart zu. Wir haben auch etwas Besonderes vorbereitet, um den Kampf aufzupeppen und die Spannung zu erhöhen. Ich kann jetzt noch nicht viel verraten, aber in Dead Space muss man den Necromorphs die Gliedmaßen abschneiden, in Alan Wake muss man eine Taschenlampe auf die Feinde richten und in Cronos muss man… wartet es ab ;]“