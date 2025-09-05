Cronos: The New Dawn: Kein Sequel geplant, neues Projekt in Vorproduktion

Aktuell plant Bloober Team kein Sequel zu Cronos: The New Dawn. Dafür befindet sich bereits ein neues Projekt in der Vorproduktion.

Mit Cronos: The New Dawn veröffentlicht Bloober Team heute seine bisher größte neue IP. Passend dazu liefert jetzt CEO Piotr Babieno im Interview mit der polnischen Publikation PAP Business Einblicke in die Zukunftspläne bezüglich der Marke und seines Studios allgemein.

Derzeit gäbe es keine Pläne für die Entwicklung eines Nachfolgers zum Horrorspiel, dafür habe man allerdings schon ein neues großes Projekt in Arbeit, welches sich aktuell in der Phase der Vorproduktion befinde, so Babieno:

„Der nächste große Schritt für Bloober Team wird darin bestehen, noch weiter zu gehen und eine noch größere Zielgruppe anzusprechen. Der Titel, an dem wir derzeit arbeiten und dessen Vorproduktion bereits begonnen hat, wird ein sehr großes Spiel werden, das unserer Strategie entspricht, wonach jedes nachfolgende First-Party-Projekt größer sein soll. Aufgrund dieser Prämissen wird dieses Spiel ein Meilenstein für Bloober sein.“ „Wir sind ein vertikaler Entwickler, d. h. ein Entwickler mit einer eigenen Spezialisierung, und alles, was wir zuvor gelernt haben, sowohl in Bezug auf den Arbeitsablauf als auch auf die Technologie und das Gameplay, fließt in nachfolgende Projekte ein. Da wir im Produktionsprozess bereits viele Lösungen entwickelt haben, sei es für Silent Hill 2 oder Cronos, wird unser neues Projekt stark auf unseren bisherigen Erfahrungen aufbauen und in Bezug auf die Entwicklung nicht länger oder teurer sein als das, was wir bereits tun. Das ist der Vorteil einer Spezialisierung auf die Spieleentwicklung.“ „Das Wichtigste ist jedoch, dass wir ein einzigartiges Erlebnis bieten müssen. Ein Erlebnis, das soziale Netzwerke nicht bieten, das kein Spiel, keine Streaming-Serie und nichts anderes in der Freizeitindustrie bietet. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir einzigartige Inhalte haben.“

Zudem verrät der CEO, dass reges Interesse an einem Ausbau der Cronos-Marke in anderen Medienbereichen besteht. Bloober habe dazu Anfragen aus Hollywood und von großen Streaming-Anbietern erhalten:

„Wir sehen definitiv Interesse von verschiedenen Partnern, den größten Unternehmen Hollywoods, die sich an uns gewandt haben, sowohl Film- als auch Streaming-Giganten, die mit Bloober im Cronos-Universum zusammenarbeiten möchten.“