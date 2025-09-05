Cronos: The New Dawn: Kein Sequel geplant, neues Projekt in Vorproduktion

Mit Cronos: The New Dawn veröffentlicht Bloober Team heute seine bisher größte neue IP. Passend dazu liefert jetzt CEO Piotr Babieno im Interview mit der polnischen Publikation PAP Business Einblicke in die Zukunftspläne bezüglich der Marke und seines Studios allgemein.
Derzeit gäbe es keine Pläne für die Entwicklung eines Nachfolgers zum Horrorspiel, dafür habe man allerdings schon ein neues großes Projekt in Arbeit, welches sich aktuell in der Phase der Vorproduktion befinde, so Babieno:
„Der nächste große Schritt für Bloober Team wird darin bestehen, noch weiter zu gehen und eine noch größere Zielgruppe anzusprechen. Der Titel, an dem wir derzeit arbeiten und dessen Vorproduktion bereits begonnen hat, wird ein sehr großes Spiel werden, das unserer Strategie entspricht, wonach jedes nachfolgende First-Party-Projekt größer sein soll. Aufgrund dieser Prämissen wird dieses Spiel ein Meilenstein für Bloober sein.“
„Wir sind ein vertikaler Entwickler, d. h. ein Entwickler mit einer eigenen Spezialisierung, und alles, was wir zuvor gelernt haben, sowohl in Bezug auf den Arbeitsablauf als auch auf die Technologie und das Gameplay, fließt in nachfolgende Projekte ein. Da wir im Produktionsprozess bereits viele Lösungen entwickelt haben, sei es für Silent Hill 2 oder Cronos, wird unser neues Projekt stark auf unseren bisherigen Erfahrungen aufbauen und in Bezug auf die Entwicklung nicht länger oder teurer sein als das, was wir bereits tun. Das ist der Vorteil einer Spezialisierung auf die Spieleentwicklung.“
„Das Wichtigste ist jedoch, dass wir ein einzigartiges Erlebnis bieten müssen. Ein Erlebnis, das soziale Netzwerke nicht bieten, das kein Spiel, keine Streaming-Serie und nichts anderes in der Freizeitindustrie bietet. Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass wir einzigartige Inhalte haben.“
Zudem verrät der CEO, dass reges Interesse an einem Ausbau der Cronos-Marke in anderen Medienbereichen besteht. Bloober habe dazu Anfragen aus Hollywood und von großen Streaming-Anbietern erhalten:
„Wir sehen definitiv Interesse von verschiedenen Partnern, den größten Unternehmen Hollywoods, die sich an uns gewandt haben, sowohl Film- als auch Streaming-Giganten, die mit Bloober im Cronos-Universum zusammenarbeiten möchten.“
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich würde erstmal sagen Happy Release Day Cronos –The New Dawn ❤️🥳
Und ich hoffe das das nicht ihr letztes Wort dazu war.
Ich würde jetzt schon eine Fortsetzung feiern ❤️
Mal sehen, ob noch Dlcs kommen werden, sie können ruhig weiter Spiele mit niedrigeren Budgets produzieren, immer größer ist nicht gleich besser.
Ich hoffe sie machen irgentwann doch noch mit Cronos weiter .
Es ist so ein tolles Spiel geworden das ich mir mehr wünschen würde
Bin gespannt, was das nächste Projekt sein wird, an dem sie basteln.
na das nächste ist das Silent Hill 1 Remake, welches schon bestätigt wurde.
Die Frage ist nur meinen Sie mit dem Text jetzt das oder was anderes.
Neben dem Remake zu Silent Hill 1 oder meinen Sie damit das ?
Ja, sehr wahrscheinlich. Es wurde offiziell angekündigt. ca. 2 Jahre nach Ankündigung kommt der Release… so war es zumindest bei SH2. Bis dahin liegt der Fokus & alle Ressourcen voll und ganz auf dem neuen Projekt. Es ist immerhin SH1, fast so legendär wie SH2 und es ist Konami. Chronos ist auch schon abgeschlossen, evtl. kommen DLCs, aber bei Bloober Team wäre das eher ungewöhnlich.
Sie werden sonst nichts in der Pipeline haben, so groß sind die nicht und es macht auch keinen Sinn
Am Ende wird es vom Verkaufserfolg abhängig sein ob nochmal was mit der IP gemacht wird.
Aber Bloober ist echt ein Team was sich mit jedem Spiel kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.
Werd mir Cronos definitiv auch irgendwann zulegen
Cronos The New Dawn wird von mir relativ zeitnah auch noch geholt😎.Und ja schauen wir mal was Bloober Team so noch rausbringt in der Zukunft🎮😉✌️.