Cronos: The New Dawn: Lazarus enthüllt erstes Gameplay im Dev Diary

Cronos: Lazarus zeigt im neuen Entwickler-Tagebuch „Becoming the Warden“ erstmals Gameplay-Footage und gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Vision hinter dem kommenden Kapitel der Reihe.
Im neuen Dev Diary werden zentrale Gameplay-Mechaniken, neue Fähigkeiten und die erzählerische Ausrichtung rund um den Warden detailliert vorgestellt, während Cronos: Lazarus den Fokus klar auf taktische Entscheidungen und Drucksituationen legt.
Neue Systeme und dynamische Kampfsequenzen prägen das Spielgefühl im Video, das die Entwicklung des Wardens vom Pathfinder-Agenten der Collective-Struktur bis zu seiner bekannten Rolle nachzeichnet – und genau diesen Wandel zeigt das Projekt besonders deutlich in Cronos: Lazarus.
Die Verbindung zur Welt von Cronos: The New Dawn wird dabei ebenfalls aufgegriffen und erweitert die Hintergrundgeschichte des Universums um zusätzliche Perspektiven und Charakterentwicklung, bevor der Blick erneut auf die spielerischen Systeme gelenkt wird.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Video. 👍🏻 Freue mich irgendwann auf Cronos: The New Dawn + DLC. 🙂
Nimm den einfachen Modus. Mann hat so ein begrenztes Inventar das es auf Normal eine Quälerei ist.
Werde auf jeden Fall noch auf bessere Angebote warten bei dem Spiel bzw. Dlc.