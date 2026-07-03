Cronos: The New Dawn: Lazarus enthüllt erstes Gameplay im Dev Diary

Cronos: Lazarus enthüllt erstes Gameplay im Dev Diary und zeigt die Entstehung des Wardens im neuen Kapitel.

Cronos: Lazarus zeigt im neuen Entwickler-Tagebuch „Becoming the Warden“ erstmals Gameplay-Footage und gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Vision hinter dem kommenden Kapitel der Reihe.

Im neuen Dev Diary werden zentrale Gameplay-Mechaniken, neue Fähigkeiten und die erzählerische Ausrichtung rund um den Warden detailliert vorgestellt, während Cronos: Lazarus den Fokus klar auf taktische Entscheidungen und Drucksituationen legt.

Neue Systeme und dynamische Kampfsequenzen prägen das Spielgefühl im Video, das die Entwicklung des Wardens vom Pathfinder-Agenten der Collective-Struktur bis zu seiner bekannten Rolle nachzeichnet – und genau diesen Wandel zeigt das Projekt besonders deutlich in Cronos: Lazarus.

Die Verbindung zur Welt von Cronos: The New Dawn wird dabei ebenfalls aufgegriffen und erweitert die Hintergrundgeschichte des Universums um zusätzliche Perspektiven und Charakterentwicklung, bevor der Blick erneut auf die spielerischen Systeme gelenkt wird.