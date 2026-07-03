Cronos: The New Dawn: Lazarus enthüllt erstes Gameplay im Dev Diary

3 Autor: , in News / Cronos: The New Dawn
Übersicht
Image: Bloober Team S.A

Cronos: Lazarus enthüllt erstes Gameplay im Dev Diary und zeigt die Entstehung des Wardens im neuen Kapitel.

Cronos: Lazarus zeigt im neuen Entwickler-Tagebuch „Becoming the Warden“ erstmals Gameplay-Footage und gewährt einen tiefen Einblick in die kreative Vision hinter dem kommenden Kapitel der Reihe.

Im neuen Dev Diary werden zentrale Gameplay-Mechaniken, neue Fähigkeiten und die erzählerische Ausrichtung rund um den Warden detailliert vorgestellt, während Cronos: Lazarus den Fokus klar auf taktische Entscheidungen und Drucksituationen legt.

Neue Systeme und dynamische Kampfsequenzen prägen das Spielgefühl im Video, das die Entwicklung des Wardens vom Pathfinder-Agenten der Collective-Struktur bis zu seiner bekannten Rolle nachzeichnet – und genau diesen Wandel zeigt das Projekt besonders deutlich in Cronos: Lazarus.

Die Verbindung zur Welt von Cronos: The New Dawn wird dabei ebenfalls aufgegriffen und erweitert die Hintergrundgeschichte des Universums um zusätzliche Perspektiven und Charakterentwicklung, bevor der Blick erneut auf die spielerischen Systeme gelenkt wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Cronos: The New Dawn

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 65265 XP Romper Domper Stomper | 03.07.2026 - 11:34 Uhr

    Danke für das Video. 👍🏻 Freue mich irgendwann auf Cronos: The New Dawn + DLC. 🙂

    0

Hinterlasse eine Antwort