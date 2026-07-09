Cronos: The New Dawn: Lazarus enthüllt neue Fähigkeiten und eine gefährliche Jagd im Gameplay-Teaser

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Image: Bloober Team S.A

Teleportation, Täuschung und ein neuer Feind: Cronos: Lazarus zeigt kurzes Gameplay.

Mit Cronos: Lazarus gibt es erstmals bewegte Szenen aus dem kommenden DLC zu Cronos: The New Dawn zu sehen. Der erste Gameplay-Teaser zeigt neue Action-Elemente, Fähigkeiten und die Bedrohung, der sich der Pathfinder stellen muss.

Spieler übernehmen in der Erweiterung die Rolle des Pathfinder, einer jüngeren Version des bekannten Warden. Das neue Kapitel des Cronos-Universums setzt dabei auf schnellere Kämpfe, taktische Möglichkeiten und eine unerbittliche Verfolgung durch einen neuen Gegner.

Zu den neuen Fähigkeiten gehören unter anderem Teleportation und Täuschungsmanöver mit Decoys. Zusätzlich steht mit dem Gladius eine neue, tödliche Waffe zur Verfügung, während ein vom Collective entsandter Feind den Pathfinder mit nur einem Ziel jagt.

Cronos: Lazarus soll im Herbst 2026 erscheinen. Weitere Informationen zur Erweiterung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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2 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 66365 XP Romper Domper Stomper | 09.07.2026 - 15:02 Uhr

    „Cronos: Lazarus soll im Herbst 2026 erscheinen.“

    Danke für die Info & Video. 🙂

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