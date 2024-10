Cronos: The New Dawn: Neuer Survival-Horror von Bloober Team

Cronos: The New Dawn ist ein neues Survival-Horrorspiel von Bloober Team, dass bei der Xbox partner Review angekündigt wurde.

Mit einem Cinematic Reveal Trailer enthüllte Bloober Team sein neuste Projekt: Cronos: The New Dawn, ein Third-Person-Survival-Horrorspiel, in dem Spieler gegen überwältigende Feinde kämpfen und die Geheimnisse einer verdrehten Zeitreisegeschichte lüften.

„Cronos: The New Dawn spielt in einer düsteren Welt, in der osteuropäischer Brutalismus auf retrofuturistische Technologie trifft. Es lässt euch eine fesselnde Geschichte erleben, die die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft überschreitet.“

Cronos: The New Dawn erscheint 2025 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S!