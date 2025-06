Cronos: The New Dawn: Neues Entwickler-Video zeigt brutales Kampfsystem

Düstere Fusionen und wandelbare Kämpfe: Dev Diary enthüllt dynamisches Survival-Kampfsystem von Cronos: The New Dawn.

Im neuesten Entwickler-Video zu Cronos: The New Dawn geben Game Director Jacek Zięba und Lead Combat Designer Shamil Yanbukhtin tiefere Einblicke in das Kampfsystem des kommenden Action-RPGs. Der Titel, der im Herbst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, setzt auf eine düstere, taktisch geprägte Spielerfahrung mit einem ungewöhnlichen Konzept: In den Gefechten verschmelzen sogenannte „Orphans“ mit den Leichen gefallener Kreaturen, um sich mitten im Kampf weiterzuentwickeln.

Diese Transformationen führen nicht nur zu neuen Fähigkeiten, sondern verändern auch das Verhalten der Spielfigur sowie die Strategie im laufenden Gefecht. Jede Begegnung erfordert daher eine flexible Herangehensweise, denn keine Situation bleibt konstant. Spieler müssen sich an veränderte Angriffs- und Bewegungsmuster anpassen, neue Stärken erkennen und Schwächen ausnutzen, während sie gleichzeitig ums Überleben kämpfen.

Das Kampfsystem vereint Elemente aus Survival-Horror, Soulslike-Titeln und taktischer Anpassung und zielt darauf ab, jede Auseinandersetzung einzigartig wirken zu lassen. Mit seiner düsteren Atmosphäre, der mechanischen Tiefe und dem zentralen Fusionskonzept hebt sich Cronos: The New Dawn klar von Genre-Standards ab und dürfte vor allem Fans anspruchsvoller Action-RPGs begeistern.

Cronos: The New Dawn erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S im Herbst!