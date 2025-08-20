Cronos: The New Dawn: Neues Gameplay führt in verlassene Fabrik

Bloober Team enthüllt zu Cronos: The New Dawn ein weiteres Gameplay-Video, welches in die Fabrik führt.

Bloober Team hat über neun Minuten neues Gameplay-Material zu Cronos: The New Dawn veröffentlicht.

Unter der Leitung von Cronos-Game Director Wojciech Piejko werden die Spieler durch die verlassene Fabrik geführt – den Ausgangspunkt der Seuche, die in den 1980er Jahren die Menschheit ausgelöscht hat.

Die verlassene Fabrik enthüllt neue Elemente der Welt, die die alles verschlingende Atmosphäre von Cronos noch verstärken.

Der Reisende bewegt sich vorsichtig durch enge Räume, vorbei an Biomasse, die die ursprünglichen Einrichtungsgegenstände der Anlage verschlungen hat, und an den verlassenen Militärzelten derer, die als Erste versucht haben – und gescheitert sind –, die Krankheit zu besiegen, die wir als „The Change“ kennen.

Dieser genauere Blick auf den Kampf gegen die mutierten Feinde sollte den Spielern eines klarmachen: Der Sieg wird hart erkämpft werden, und nur mit geschicktem Ressourcenmanagement und einer guten Wahrnehmung der Umgebung können sie die tiefere Geschichte hinter Cronos aufdecken.

Cronos: The New Dawn wird am 5. September 2025, für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (über Steam und Epic) und Switch 2 erscheinen.