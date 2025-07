Cronos: The New Dawn: Release-Termin im September verkündet – UPDATE

Das Horrorspiel Cronos: The New Dawn wird im September für Konsolen und PC erscheinen.

Den reinsten Horror erlebten Fans des Genres in dieser Woche durch neue Gameplays und Eindrücke von Cronos: The New Dawn.

Wann das Horrorerlebnis von Bloober Team für Konsolen und PC erscheint, wurde bislang noch nicht offiziell kommuniziert.

Kürzlich kam der 5. September 2025 als möglicher Release-Termin ins Spiel. Er stammte von TrueAchievements, die nicht nur die Erfolge, sondern beim Scannen der Daten eben auch diesen Termin aufgeschnappt hatten.

Für einen Platzhalter schien er zu spezifisch zu sein.

Eine Bestätigung seitens des Entwicklers erfolgte dann heute bei der Nintendo Direct Präsentation. Dort zeigte man einen Trailer und nannte den 5. September 2025, der wohl für alle Plattformen gelten dürfte.

Cronos: The New Dawn wird 47 Erfolge für 1.000 Gamerscore umfassen. Davon sind 21 geheim.

UPDATE: Hier noch der Release-Date-Trailer: