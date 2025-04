Cronos: The New Dawn: Spannende Details und erster Gameplay-Trailer

Bloober Team präsentiert den ersten Gameplay-Trailer für Cronos: The New Dawn und weitere Details.

Bloober Team, das Studio hinter dem kultigen SILENT HILL 2-Remake, hat den ersten vollständigen Gameplay-Trailer zu Cronos: The New Dawn veröffentlicht, dem brandneuen Survival-Horror-IP des Studios.

Dieser unheimliche erste Blick auf das Gameplay zeigt THE MERGE, eine innovative neue Mechanik, die die Art und Weise verändert, wie die Spieler ihren Gegnern begegnen, und jede Begegnung in einen Albtraum und Überlebenskampf verwandelt.

Das Spiel wird noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über Steam veröffentlicht.

Tötet sie. Verbrennt sie. Lasst sie nicht verschmelzen.

Der Slogan „Don’t Let Them Merge“ (Lass sie nicht verschmelzen) verweist auf eine der Kernmechaniken des Spiels: Gefallene Gegner bleiben nicht lange tot! Wenn ihr ihre Körper nicht verbrennt, können diese gefallenen Monster von bereits vorhandenen Feinden absorbiert werden.

Durch einen grotesken Prozess, der als Verschmelzung bekannt ist, entwickeln sich die Feinde zu schnelleren, stärkeren, widerstandsfähigeren und weitaus schrecklicheren Abscheulichkeiten, die im Kampf zusätzliche Fähigkeiten erlangen.

Jacek Zięba, Co-Director und Produzent bei Bloober Team, warnt: „Stell dir das vor: eine verzerrte Mischung aus Science-Fiction, Zeitreise, retrofuturistischem Grauen und Körperhorror – und das alles vor der düsteren Kulisse der 80er Jahre in Polen. Was für eine Fahrt, nicht wahr? Und was auch immer du tust… lass sie nicht verschmelzen.“ Wojciech Piejko, Co-Direktor und Designer bei Bloober Team, fügt hinzu: „Wie bekämpft man sie? Mit Feuer! Verbrennt die Gefallenen, bevor sie mit den lebenden Kreaturen verschmelzen. Die Verschmelzung verändert das Spiel und fügt dem Kampf eine völlig neue Ebene der Strategie hinzu. Bringen Sie Ihren Überlebensinstinkt auf die Spitze.“

Eine von Zeit und Schrecken gezeichnete Welt

Neben dem neu enthüllten Kampfsystem zeigt Cronos: The New Dawn viele neue und aufregende Features. Die Spieler erhalten einen ersten Blick auf die grausamen Waffen und furchteinflößenden neuen Feinde des Spiels, alles vor dem Hintergrund brutalistischer Architektur, die durch die Anomalien, die die Realität selbst verzerren, zerfällt.

Es gibt auch Einblicke in rätselhafte neue Charaktere, die alle ihre eigenen Pläne und versteckten Geheimnisse haben. Cronos: The New Dawn verspricht eine Geschichte voller kryptischer Geheimnisse und einem schleichenden Gefühl des Grauens, das nicht nachlässt.

Zur Spannung trägt auch der Soundtrack des Spiels bei, der vom preisgekrönten Komponisten Arkadiusz Reikowski stammt.

Der Track ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Arkadiusz und der polnisch-ukrainischen Indie-Folk-Band Zazula. Er enthält eindringliche traditionelle Gesänge und schafft eine ätherische Klanglandschaft, die Synth-Horror mit surrealen, avantgardistischen Texturen verbindet. Das Ergebnis ist eine Musik, die so unheimlich und fesselnd ist wie die Welt, die Sie erkunden werden.