Cronos: The New Dawn: Spielszenen aus dem Horrorspiel

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Gameplay aus Cronos: The New Dawn auf der Xbox Series X anschauen und euch einen ersten Eindruck verschaffen.

Seit dem 3. September können Besitzer der Deluxe Edition von Cronos: The New Dawn das verwüstete Ödland durchstreifen und sich monströsen Kreaturen stellen, die überall auf euch lauern.

Diese Gegner besitzen die Fähigkeit, sich mit den Leichen anderer Wesen zu verschmelzen und dadurch noch gefährlicher zu werden.

Die Knappheit an Munition und Vorräten zwingt euch dazu, eure Kämpfe mit Bedacht zu führen und keine Kugel zu verschwenden , denn hinter jeder Ecke könnte bereits die nächste Bedrohung warten.

Unterstützt wird das Ganze von einer bedrückenden Atmosphäre, die durch verlassene Ruinen, gespenstische Landschaften und eine dichte Soundkulisse getragen wird. Jeder Schritt durch das zerstörte Land vermittelt das Gefühl ständiger Gefahr und sorgt für eine beklemmende Spannung.

Einen ersten Eindruck davon könnt ihr euch in unseren Gameplay-Szenen zu Cronos: The New Dawn auf der Xbox Series X verschaffen.

Seit dem gestrigen Freitag ist Cronos: The New Dawnn für alle spielbar.

