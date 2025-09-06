Cronos: The New Dawn: Spielszenen aus dem Horrorspiel

Seit dem 3. September können Besitzer der Deluxe Edition von Cronos: The New Dawn das verwüstete Ödland durchstreifen und sich monströsen Kreaturen stellen, die überall auf euch lauern.
Diese Gegner besitzen die Fähigkeit, sich mit den Leichen anderer Wesen zu verschmelzen und dadurch noch gefährlicher zu werden.
Die Knappheit an Munition und Vorräten zwingt euch dazu, eure Kämpfe mit Bedacht zu führen und keine Kugel zu verschwenden , denn hinter jeder Ecke könnte bereits die nächste Bedrohung warten.
Unterstützt wird das Ganze von einer bedrückenden Atmosphäre, die durch verlassene Ruinen, gespenstische Landschaften und eine dichte Soundkulisse getragen wird. Jeder Schritt durch das zerstörte Land vermittelt das Gefühl ständiger Gefahr und sorgt für eine beklemmende Spannung.
Einen ersten Eindruck davon könnt ihr euch in unseren Gameplay-Szenen zu Cronos: The New Dawn auf der Xbox Series X verschaffen.
Seit dem gestrigen Freitag ist Cronos: The New Dawnn für alle spielbar.
Habe mir mal ein 2 Std Gameplay angesehen und bleibe dabei. Es ist 0815 in meinen Augen. Tripple A Spiele haben es heute sehr schwer bei mir. Die Menge an Games die kommt, macht es nicht einfacher. Nicht dass ich es mir nicht leisten könnte, jeden Monat einen Vollpreistitel zu holen, aber in der Vergangenheit habe ich sehr häufig festgestellt, dass es die „kleineren“ (so klein sind die ja auch nicht mehr) Spiele sind, die mich lange Zeit fesseln und ihr geld wert sind. Blindkauf ist für mich Resident Evil und das wars dann auch schon. Ja klar, das ist meine Meinung und steht natürlich nicht für jeden. Aber die kleinen Titel bekommen gefühlt mehr Liebe bei der Entwicklung 🫶🏻
Da bin ich ganz bei dir in jeder Hinsicht.
Ich warte noch einige Zeit
Schon krass wie einige Spiele gehypt werden, man sieht sie überall, während andere einfach gespielt werden.
Steam Charts, gleichzeitige Spieler:
Cronos: 5.000
Hell is Us: 4.200
Silksong: 587.000
Merkt ihr den kleinen Unterschied?
Irgendwo finde ich das traurig.
Wieso das? Ein beliebtes, allgemein gefeiertes und nicht ausgelutschtes Franchise, über Jahre aufgebauter Hype und ein fertiges Produkt zu einem zugänglichen Preis.
Es wäre eher traurig, wenn sich das nicht derart bezahlt machen würde.
Kann ich nur zustimmen, das baut Druck auf diese Wucherpreise auf, ein 20€ Spiel zerstört einfach mal 60-80€ Spiele, zurecht, es wird Zeit für einen Denkzettel.