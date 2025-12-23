Cronos: The New Dawn: Survival‑Horror‑Erlebnis wird 2026 um neuen Modus erweitert

Neuer „Temporal Diver“-Modus macht Cronos: The New Dawn 2026 zugänglicher – ohne den Survival‑Biss zu verlieren.

Cronos: The New Dawn erhält Anfang 2026 einen neuen Schwierigkeitsgrad, der Spielern eine alternative Art des Erkundens ermöglicht.

Der neue Modus, Temporal Diver, erscheint auf allen Plattformen und richtet sich an Spieler, die die düstere Sci‑Fi‑Welt intensiver erleben möchten, ohne sich durch die härtesten Kämpfe kämpfen zu müssen.

Parallel dazu veröffentlicht Bloober Team den offiziellen Soundtrack auf Steam, begleitet von einem atmosphärischen Ambient‑Video, das die unheimliche Stimmung des Spiels noch stärker hervorhebt.

Temporal Diver verändert das grundlegende Gameplay nicht, passt jedoch die Balance an: Gegner verfügen nur über die Hälfte ihrer üblichen Lebenspunkte, während die Gesundheit der Traveler verdoppelt wird.

Dadurch entsteht ein deutlich flüssigerer Spielfluss, der besonders Spielern entgegenkommt, die den Fokus auf Story, Atmosphäre und Erkundung legen.

Trotz der Anpassungen bleibt der Survival‑Horror‑Charakter in Cronos: The New Dawn erhalten, denn das schnelle Kampfsystem und die intensiven Begegnungen bleiben unverändert. Nach Abschluss dieses Modus empfiehlt das Studio, das Abenteuer erneut im Standardmodus Anvil of the Collective zu erleben, um die volle Härte des Spiels auszukosten.

Für Veteranen bleibt weiterhin der anspruchsvolle Forged in Fire Mode bestehen, der erst nach Abschluss des Standarddurchlaufs freigeschaltet wird. Dieser Modus gilt als ultimative Herausforderung und richtet sich an Spieler, die kompromisslose Action und maximale Schwierigkeit suchen.

Mit Temporal Diver, Anvil of the Collective und Forged in Fire bietet Cronos: The New Dawn nun drei klar definierte Wege, die dystopische Welt zu erleben – von erzählerisch entspannt bis gnadenlos brutal.