Cronos: The New Dawn: Temporal Diver Mode steht kurz vor dem Start

Cronos: The New Dawn erreicht die heiße Phase vor dem Release des Temporal Diver Mode.

Für alle, die in Cronos: The New Dawn unterwegs sind, beginnt die finale Countdown‑Phase. Die Entwickler haben bestätigt, dass der Temporal Diver Mode – inklusive einer einfacheren Schwierigkeitsoption – Ende nächster Woche ausgerollt wird.

Da jede Plattform ihren eigenen Zertifizierungsprozess durchläuft, kann sich der genaue Zeitpunkt des Updates unterscheiden. Das Team betont jedoch, dass ihr kontinuierlich über den Fortschritt informiert werdet.

Mit dem Temporal Diver Mode erweitert Cronos seine Spielstruktur um eine neue Herausforderung, die gleichzeitig zugänglicher gestaltet ist. Für viele von euch dürfte das die perfekte Gelegenheit sein, erneut in die Welt einzutauchen oder den Einstieg zu finden.