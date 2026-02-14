Cronos: The New Dawn: Temporal-Diver-Modus und Iron-Rider-Skin ab sofort verfügbar

Cronos: The New Dawn erhält gleich zwei neue Inhalte, die ab sofort verfügbar sind. Mit dem Temporal Diver Mode führt das Team einen einfacheren Schwierigkeitsgrad ein, der Spielern erlaubt, die Sci‑Fi‑Survival‑Horror‑Story entspannter zu erleben. Der Modus ist bereits auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Die Versionen für Nintendo Switch 2 erhalten das Update innerhalb der nächsten Tage.

Parallel dazu erscheint der kostenlose Iron Rider Skin. Mit seinem feurigen Look soll er euch durch die Ödlande von New Dawn begleiten und eurem Charakter einen markanten, aggressiven Stil verleihen.

Beide Inhalte sind ab sofort verfügbar und erweitern das Spiel sowohl spielerisch als auch kosmetisch – ein willkommener Schub für alle, die sich erneut in die gefährliche Welt von Cronos wagen wollen.