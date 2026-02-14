Cronos: The New Dawn: Temporal-Diver-Modus und Iron-Rider-Skin ab sofort verfügbar

Cronos: The New Dawn erhält gleich zwei neue Inhalte, die ab sofort verfügbar sind. Mit dem Temporal Diver Mode führt das Team einen einfacheren Schwierigkeitsgrad ein, der Spielern erlaubt, die Sci‑Fi‑Survival‑Horror‑Story entspannter zu erleben. Der Modus ist bereits auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Die Versionen für Nintendo Switch 2 erhalten das Update innerhalb der nächsten Tage.
Parallel dazu erscheint der kostenlose Iron Rider Skin. Mit seinem feurigen Look soll er euch durch die Ödlande von New Dawn begleiten und eurem Charakter einen markanten, aggressiven Stil verleihen.
Beide Inhalte sind ab sofort verfügbar und erweitern das Spiel sowohl spielerisch als auch kosmetisch – ein willkommener Schub für alle, die sich erneut in die gefährliche Welt von Cronos wagen wollen.
Danke für die Infos. 👍🏻
Dann wird es demnächst gekauft. 🙂
Hat das jemand gespielt? Taugt das was?
Ich bin geübter Spieler , Welchen Schwierigkeitsgrad soll ich nehmen? Ist leicht jetzt zu leicht. Brauche eure Hilfe.
Auf jeden Fall ist leicht jetzt viel zu leicht.
Ich spiel jedes Spiel erstmal auf „normal“, so wie es sich die Entwickler gedacht haben dass man es spielen soll. Aber da gibt’s wohl sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen.
Ein Freund hatte jedes Spiel erstmal auf „sehr leicht“ gespielt und sich dann hochgearbeitet, allerdings immer mit der Aussicht darauf, ein Spiel mehrmals durchzuspielen.
Und dann gibt es immer noch die, die ein Spiel gleich auf „Nightmare“ spielen um sofort zu lernen, wo der Hase langläuft. Da muss man sich auch die meisten Gedanken über RPG-Werte, Ausrüstung, Verteidigung und Hilfsgegenstände machen.
Spiel einfach so, wie es dir am besten liegt.
Ist das Spiel dann zu einfach? Wer hat gespielt?
Das Spiel werde ich mir dann auch mal anschauen, wenn es „vorbeigeflogen“ kommt. Sei es im Game Pass oder in einem Sale. Sah ja ganz interessant aus.
Der Skin sieht eher langweilig aus, werde sowieso bei meinem ersten Durchgang auf normal spielen.
Ich fand das Spiel gar nicht so schwer. Ist halt ein typisches Survivial Horrorgame und man kann Wege finden Munition zu sparen. Aber ich verstehe wenn es für andere zu schwer war und daher ist es doch toll wenn jetzt ein Easy Mode kommt.
Skin ist ganz nett mehr aber jetzt auch nicht.Aber gut das sie einen leichteren Schwierigkeitsgrad noch hinzugefügt haben.
Freu mich , hab es mir vorkurzem für die Switch geholt . Ist ganz schön schwer 🙂