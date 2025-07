Cronos: The New Dawn: Über zehn Minuten spannendes Gameplay

Bloober Team präsentiert erstes größeres Gameplay-Video für Cronos: The New Dawn.

Bloober Team hat das erste größere Gameplay-Video für sein Horrorspiel Cronos: The New Dawn veröffentlicht. Diese gruselige 10-minütige Demonstration bietet einen fesselnden Einblick in die intensiven Kämpfe, auf furchterregende Gegner und Überlebensmethoden im Spiel, während sie zugleich zwei der ergreifendsten Umgebungen des Spiels präsentiert: Inseln im Nebel und das Krankenhaus.

Auf den Inseln im Nebel bewegen sich die Spieler durch einen rätselhaften, kaum wahrnehmbaren Bereich mit beschränkter Sicht bei hoher Anspannung, wobei in jeder vernebelten Ecke eine Gefahr lauern kann. Im Krankenhaus wiederum erlebt man einen beklemmenden Sturz in den Wahnsinn, wo sich sterile Gänge zu einem albtraumhaften Labyrinth winden, das die Überreste einer vergessenen Vergangenheit widerspiegelt.

Lasst sie sich nicht vereinigen

Bei diesem neuesten Einblick erfahren die Spieler mehr über die heiß ersehnte „Merge-Mechanik“. Bei Cronos: The New Dawn bleiben besiegte Gegner, bekannt als die Waisen, nicht lange tot! Wenn die Spieler ihre Leichen nicht verbrennen, können diese besiegten Monster von anderen Waisen in der Nähe absorbiert werden.

Durch einen grotesken Vorgang namens Merge entwickeln sich diese Feinde weiter – sie werden schneller, stärker und noch furchteinflößender. Außerdem erhalten sie neue Fähigkeiten und werden im Kampf noch beeindruckender, was sie zu ganz neuen Albträumen macht, die der Reisende überwinden muss.

Ein Reisender durch die Zeit

Spieler folgen dem Reisenden, einem Agenten des mysteriösen Kollektivs, der aus einer dystopischen Zukunft in die Vergangenheit zurückkehrt. Seine Mission: Personen retten, bevor sie der Apokalypse zum Opfer fallen.

Der Reisende ND 3500 folgt den kryptischen Aufzeichnungen eines mysteriösen Vorgängers und die Spieler erleben eine beunruhigende postapokalyptische Umgebung, die von Orten in der realen Welt inspiriert sind, einschließlich Nowa Huta, einem Stadtteil von Krakau. Hier wird verfallende brutalistische Architektur durch realitätsverändernde Anomalien verzerrt.

Das Video bietet Spielern zudem einen besseren Einblick in die spezielle Art und Weise, wie man sich im Spiel durch die Zeit bewegt, wobei der Reisende durch zwei Zeitperioden reist – die zerfallende Zukunft und das Polen aus den 1980er Jahren. Spieler erleben dabei den zerfallenden Stadtteil New Dawn, der vom realen Nowa Huta inspiriert ist und wo ein Überleben nur möglich ist, wenn man Zeit selbst manipulieren kann.

Während Spieler eine Welt am Rande der Auslöschung erkunden, treffen sie auf groteske, albtraumhafte Gegner, die als die Waisen bekannt sind … verdrehte Überbleibsel einer vergessenen Welt.

Dem Schrecken gegenübertreten

Zudem bietet das größere Gameplay-Video einen beunruhigenden Eindruck eines der stärksten Bosse im Spiel, dem ominösen Wesen bekannt als Terror. Diese Begegnung gibt den Ton für die psychologischen und physischen Schrecken an, die einen erwarten.

Das frisch veröffentlichte Bildmaterial von Cronos: The New Dawn verspricht ein Erlebnis mit einer intensiven Atmosphäre, bei der Psycho-Horror mit innovativen Mechanismen und einer umfangreichen, zeitverdrehenden Geschichte vermischt wird. Es bietet einen verlockenden Geschmack auf das, was man vom Spiel bei Veröffentlichung im Herbst erwarten kann.

Cronos: The New Dawn erscheint im Herbst 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC via Steam und Epic. Setzt es jetzt auf eure Wunschliste auf Steam, Epic, im Microsoft Store und bei PlayStation.