Cronos: The New Dawn: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Wenn ihr Cronos: The New Dawn spielen möchtet, beginnt der globale Release am 5. September um 16:00 deutscher Zeit. Für alle von euch, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, gelten dieselben Zeiten bereits am 3. September für den Early Access.
Ihr könnt also ab diesem Zeitpunkt direkt loslegen! Wer von euch wird Cronos: The New Dawn direkt am Releas-Tag spielen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird von mir erst nächstes Jahr gezockt werden.
Kein Day one