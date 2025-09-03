Cronos: The New Dawn: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Startklar für Cronos: The New Dawn – das sind eure Startzeiten für das Spiel!

Wenn ihr Cronos: The New Dawn spielen möchtet, beginnt der globale Release am 5. September um 16:00 deutscher Zeit. Für alle von euch, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, gelten dieselben Zeiten bereits am 3. September für den Early Access.

Ihr könnt also ab diesem Zeitpunkt direkt loslegen! Wer von euch wird Cronos: The New Dawn direkt am Releas-Tag spielen?