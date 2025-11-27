Cronos: The New Dawn: Video-Reiseführer zum Horrorspiel

Der Lead Writer von Cronos: The New Dawn führt euch in einem Video-Reiseführer durch das Horrorspiel.

Cronos: The New Dawn, der Third-Person-Survival-Horror von Bloober Team, schließt sich mit Dead Space zu einem unverzichtbaren Survival-Bundle auf Steam zusammen. Und das ist nur der Anfang – Spieler können sich mehrere Crossover-Bundles mit einigen der besten Horrortitel auf der Plattform sichern.

Außerdem hat Lead Writer Grzegorz Like einen speziellen Traveler’s Guide verfasst, in dem er die wichtigsten Features von Cronos: The New Dawn vorstellt und seine persönlichen Tipps zum Überleben mit euch teilt. Macht mit, wenn ihr euch traut…

Die neue Morgendämmerung hat ihre mutigsten Reisenden gerufen. ND-3576 wurde einberufen und zum Dienst abkommandiert, aber welchen Herausforderungen wird er sich stellen?

Auf den Spuren seines Vorgängers erkundet der Reisende die zerfallende Neue Morgenröte, einen Ort, der vom realen Krakau in Polen inspiriert ist.

Cronos: The New Dawn wurde für seine Herangehensweise an klassischen Survival-Horror gelobt, der seine Spieler keineswegs auf die leichte Schulter nehmen wird.

Bloober Team, das Studio hinter SILENT HILL 2 und Titeln wie The Medium, Observer und Layers of Fear, hat jahrelange Erfahrung im Horrorbereich in diese einzigartige Produktion einfließen lassen.

Die Einführung der innovativen Verschmelzungsmechanik in Kombination mit dem Körperhorror der Orphans hat eine neue Ebene des Schreckens geschaffen, die Spieler erleben können.

Schaut euch das Video an und erfahrt alles über diese Features vom Lead Writer von Cronos, Grzegorz Like: