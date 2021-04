CrossCode: Keine Fortsetzung und finales Content-Update angekündigt

Autor:, in / CrossCode

CrossCode bekommt mit „A New Home“ sein finales Content-Update. Eine Fortsetzung der Spielreihe ist nicht geplant.

Radical Fish Games gibt bekannt, dass CrossCode ein letztes finales Update erhalten wird. „A New Home“ heißt das finale Content-Update. Es handelt sich um einen DLC, welcher einen passenden Abschluss für Leas Story und eine Menge neuer Inhalte liefern soll.

Bisher ist bekannt, dass drei neue Quests, neue Handelsangebote und einige neue Arena Cups ihren Weg in das Spiel finden sollen. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass CrossCode mit Update 1.4.1 keine weiteren neuen Inhalte spendiert bekommen wird und somit das letzte Update in Form von neuen Inhalten ist. Bugs oder andere Probleme sollen in Zukunft weiterhin behoben werden.