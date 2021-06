Crossfire: Legion: Actiongeladenes RTS erscheint für alle Plattformen

Prime Matter und Smilegate arbeiten bei dem neuen Franchise Crossfire: Legion zusammen, einem futuristischen, actiongeladenen, modernen RTS des kanadischen RTS-Spezialisten Blackbird Interactive. Die Publishing-Partnerschaft sieht vor, dass Prime Matter den Titel sowohl digital als auch physisch auf allen Plattformen veröffentlicht.

Für die Entwicklung von Crossfire: Legion hat sich Smilegate mit Blackbird Interactive zusammengetan, einem in Kanada ansässigen Studio, das sich auf RTS spezialisiert hat. BBI wurde 2010 von Rob Cunningham, einem ehemaligen Art Director von Homeworld 1 und 2, gegründet, mit einer Gruppe von Branchenprofis, die an vielen Spiele-Hits wie Gears of War und Company of Heroes beteiligt waren.

Der neue Titel war eine der wichtigsten Enthüllungen, als Koch Media sein neues Premium-Gaming-Label startete. Prime Matter wird für den physischen und digitalen Vertrieb des Titels auf PC- und Konsolenplattformen verantwortlich sein.

Prime Matter, vom Koch Media-Hauptsitz in München aus operierend, ist eine dynamische Mischung aus erfahrenen Branchenveteranen und enthusiastischen neuen Talenten, die ein unglaubliches Team aus vielfältigen multikulturellen Gaming-Experten bilden.

„Wir freuen uns sehr, das umfangreiche und originelle Crossfire: Legion in die Welt der RTS-Spieler zu bringen. Die Kombination aus Blackbird Interactive und der Crossfire-IP von Smilegate ist zweifelsohne ein spannendes Angebot für jeden Strategie- und Action-Gamer und ein perfekter Titel für unser brandneues Spiele-Label Prime Matter“, so Mario Gerhold, Global Brand and Marketing Director, Koch Media GmbH.

In Zusammenarbeit mit den weltweiten Publishing-Vertretungen und Entwicklungspartnern von Koch Media – und unter der Leitung von Branchen-Urgestein Mario Gerhold – wird Prime Matter mit Kreativität, Ausdruck und Leidenschaft punkten, mit Spielen, die durch ihre mitreißenden Geschichten gleichermaßen fesseln und verzaubern und das Publikum durch ihre unglaublichen Momente und unvergesslichen Erlebnisse gewinnen werden.

Ina Jang, CEO von Smilegate Entertainment, sagt: „Crossfire, das auf verschiedenen Plattformen und in verschiedenen Genres eingeführt wurde, hat sich zu einer Weltklasse-IP entwickelt und wird nun als RTS neu interpretiert. Crossfire: Legion ist nicht nur etwas für die Gamer, die bereits das originale Crossfire genossen haben, sondern spricht auch alle an, die ein klassisches RTS in modernem, zeitgemäßem Gewand erleben möchten.

Die Veröffentlichung ist für 2022 geplant. Weitere action-geladene Neuigkeiten zu diesem zukünftigen RTS-Kracher folgen.