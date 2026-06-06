Crossfire: Neue Shooter-Kampagne von That’s No Moon vorgestellt

Eine gefährliche Mission im Atlasgebirge bildet den Ausgangspunkt der neuen Geschichte von Crossfire. Im Mittelpunkt steht die Söldnerin Layla, deren Aufklärungsauftrag außer Kontrolle gerät und sie mit einer Bedrohung konfrontiert, die sie allein nicht bewältigen kann.

Hilfe erhält sie ausgerechnet von Cross – einem gegnerischen Agenten, der als hoch ausgebildet und äußerst tödlich gilt. Obwohl beide auf unterschiedlichen Seiten stehen und einander kaum vertrauen können, zwingt die Situation sie zur Zusammenarbeit.

Die Handlung konzentriert sich auf ihren gemeinsamen Kampf ums Überleben, während sie versuchen, einer existenziellen Gefahr zu entkommen. Dabei wird die fragile Allianz zwischen den beiden Figuren zur einzigen Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen und zugleich ihre Menschlichkeit zu bewahren.

Veröffentlicht wird Crossfire von Smilegate. Für die Entwicklung zeichnet das Studio That’s No Moon verantwortlich, das mit dem Projekt eine neue Geschichte innerhalb des Crossfire-Universums erzählen möchte.