CrossfireX: Spiel erhält bald neue Karten und ein besseres Warteschlangen-System

Neue Informationen für das Update am 18. Mai zu CrossfireX gab Smilegate jetzt bekannt.

Zunächst informierte man darüber, dass man die Karten Submarine und Babylon Lab nicht am 11., sondern am 18. Mai entfernt wird. Beide Karten könnten später bei Events zurückkehren oder wenn es die Community so wünscht.

Neu hinzu kommen wird stattdessen eine die Karte Classic Naval Base (S&D) sowie eine brandneue Team-Deathmatch-Karte für die Modi „Klassisch“ und „Modern“.

Eine neue Version des Warteschlangen-Systems wird es ebenfalls in diesem Monat geben.

Dazu schreibt der Entwickler:

„Derzeit müssen sich die Spieler für die Karten einzeln in die Warteschlange stellen. Nach dem Update werden sich die Spieler für einen bestimmten Modus einreihen können, der einen Pool von Karten enthält. Wenn ihr euch zum Beispiel für den klassischen Search & Destroy-Modus einreiht, habt ihr mit dem neuen System die Chance, an einem Match von Black Widow oder Naval Base teilzunehmen. Auch wenn nicht alle Modi anfangs mehrere Karten in ihren Pools haben werden, wird dieses Update die Grundlage dafür schaffen, dass wir in Zukunft mehr Karten hinzufügen können.“

Schließlich sind Änderungen an der Spiellisten-UI enthalten, die das Ende der Event-Mission für Modern Naval Base (10 Spiele für 10.000 GP) markieren, sodass man die Karte aus der EVENT-Spielliste herausnehmen kann.