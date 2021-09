Crossout: Inhalts-Update Enemy of My Enemy verfügbar

Das große Inhalts-Update Enemy of My Enemy für die postapokalyptische Online-Action Crossout ist ab sofort erhältlich.

Targem Games und Gaijin Entertainment kündigen die Veröffentlichung des großen Inhalts-Updates Enemy of My Enemy für die postapokalyptische Online-Action Crossout an. Die Spieler erhalten eine neue massive PvE-Mission, die die nächste Phase des Krieges mit der Ravagers-Fraktion abdeckt. In der neuen Battle Pass-Saison können sie ihre gepanzerten Fahrzeuge mit neuen Autoteilen wiederaufbauen, und eine Reihe von beliebten Karten erhalten optische und Gameplay-Verbesserungen.

Die PvE-Mission Operation Ashen Ring verwandelt die Spieler in Söldner, die für die Gründer arbeiten. Ziel ist es, den mobilen Kommandoposten vor den Angriffen der Ravagers zu schützen und dafür zu sorgen, dass Konvois mit einer Ladung von Waffen und Generatoren sicher durch das Gebiet fahren. Um die Verteidigung zu stärken, bauen und reparieren die Spieler Geschütztürme mit den Teilen, die sie aus zerstörten feindlichen Panzerwagen geborgen haben. Für das Erreichen der Ziele des Modus erhalten die Spieler wertvolle Ressourcen, Aufkleber in Form von Binärcodes, Dekoration und das Dummy-Zielfahrzeug für den Testbereich.

Diesmal wurde die Dauer der neuen Battle Pass-Saison von 75 auf 50 Stufen verkürzt, während der Gesamtwert der Belohnungen auf demselben Niveau bleibt. Es gibt jede Menge cooler neuer Spielzeuge, darunter die epische Nagelpistole Argument, mit der man aus mittlerer Entfernung die Teile der Gegner abschießen kann, sowie der legendäre Laserbohrer Destructor‘, der zusätzlichen Schaden verursacht, wenn alle Schüsse des Bursts das Ziel treffen.

Wie schon beim letzten Mal mit dem Schiffsfriedhof überarbeitet das Crossout-Team auch diesmal wieder die beliebten Karten. Diesmal wurden Old Town, Bridge und Founders Canyon neu gestaltet. Neue Durchgänge und Deckungen ermöglichen es den Spielern, den von ihnen bevorzugten Spielstil zu wählen, d.h. mit Nahkampfwaffen vorzustürmen oder die Feinde aus der Ferne anzugreifen. Die Karten wurden auch optisch überarbeitet und zerstörbare Objekte hinzugefügt.

Seht euch jetzt den Trailer zum Enemy of My Enemy Update für Crossout an:

Die vollständige Liste der Änderungen im Update ist auf der offiziellen Crossout-Website zu finden.