Crossout: Mecha-Beine für mehr Mecha-Fantasien

Gaijin Entertainment kündigt die Einführung riesiger Kampfroboter im postapokalyptischen Online-Actionspiel Crossout an.

Mecha-Beine werden dem Design-Tool für gepanzerte Fahrzeuge hinzugefügt und ermöglichen es den Spielern, ihre Mecha-Fantasien auf dem Schlachtfeld auszuleben. Dies wird im September mit der Veröffentlichung des nächsten großen Updates für das Spiel geschehen.

Der neue Chassis-Typ ermöglicht es den Spielern, Kampffahrzeuge zu bauen, die sich auf zwei Beinen fortbewegen.

Wie bereits bekannt, können die Spieler in Crossout aus Hunderten und Tausenden Teilen ihre eigenen Fahrzeuge zusammenstellen und sofort mit ihnen in die Schlacht ziehen. So werden buchstäblich Millionen von Designs für zweibeinige Kampffahrzeuge auf dem Schlachtfeld auftauchen und das Kräfteverhältnis im Ödland verändern.

Laufende Kampffahrzeuge können nur in den Modi verwendet werden, in denen auch gepanzerte Fluggeräte zur Verfügung stehen, und die Modi selbst werden ebenfalls aktualisiert und noch verrückter.