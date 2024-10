Crossout: Steel Troopers Update feiert Halloween

Gaijin Entertainment kündigt die Veröffentlichung des großen Inhalts-Updates „Steel Troopers“ und den Beginn der Halloween-Feierlichkeiten in dem postapokalyptischen Online-Actionspiel Crossout an.

Das Update bringt eine Reihe spezieller Modi, in denen die Spieler „knifflige Leckerbissen“ verdienen und diese für kosmetische Gegenstände und Teile für gepanzerte Fahrzeuge ausgeben können.

Während der Festtage werden die Spieler mit einem neuen Team „Steel Troopers“ PvE-Kampf verwöhnt, bei dem sich laufende Roboter einer Horde mechanischer Ravager-Spinnen stellen.

Während kleine, wendige Drohnen unter den Füßen krabbeln, versuchen größere, Kampffahrzeuge zu harpunieren und zur leichten Beute zu machen.

Für die erfolgreiche Vernichtung der Spinnentiere erhalten die Spieler einzigartige kosmetische Gegenstände. „Steel Troopers“ wird vom 24. bis 30. Oktober verfügbar sein.

Darüber hinaus finden im kommenden Monat weitere feierliche Schlachten in Crossout statt: Im „Feathered Mayhem“ kämpfen die Spieler beispielsweise in vorinstallierten gepanzerten Fahrzeugen in Form von Tauben, und in „Big Races“ versuchen sie, die Ziellinie lebend und möglichst als Erster zu erreichen. Der genaue Zeitplan der Events ist auf der offiziellen Website zu finden.

Schließlich gibt es im Crossout-Store ein neues „The Flaming One“-Paket zu kaufen, das ein höllisches Muscle Car enthält. Umgeben von Feinden überhitzt dieses Monster buchstäblich vor Wut und beginnt, sich schneller zu bewegen und noch mehr Schaden anzurichten.