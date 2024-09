Crossout: Update bringt Kämpfe im Mecha-Stil

Gaijin Entertainment kündigt die Veröffentlichung des großen Inhaltsupdates „Nächster Schritt“ für das postapokalyptische Online-Actionspiel Crossout an.

Piloten und Konstrukteure von gepanzerten Fahrzeugen und Kampfflugzeugen erhalten Zugang zu Mecha-ähnlichen Kampfläufern, einer völlig neuen Art gepanzerter Kampfmaschinen. Eine neue Karte „Der Weg nach oben“ und der neue Brawl „Für den Kaiser“ sind ebenfalls Teil des Updates.

Roboterbeine sind eine neue Art von Fahrgestell für gepanzerte Fahrzeuge, die mit anderen Teilen und Waffen kombiniert werden können, um ein einzigartiges Kampffahrzeug zu schaffen.

Es gibt mehrere Beinoptionen, die sich in ihren Eigenschaften, ihrem Design und ihren Spezialfähigkeiten unterscheiden. Mit dem Modell „Tengu“ ist es zum Beispiel möglich, direkt auf den Gegner zuzustürmen, während man mit dem Modell „RN-M Dino“ für kurze Zeit vom Boden abheben kann.

Gepanzerte Fahrzeuge mit den neuen Roboterbeinen können an PvP-Schlachten, die mit „Arkade“ gekennzeichnet sind, an allen PvE-Raids und an bestimmten Brawls teilnehmen.

„Arkade“ ist ein neuer permanenter PVP-Modus, an dem alle Fahrzeuge, einschließlich Kampfläufer und gepanzerte Luftfahrzeuge, teilnehmen können.

Die Leistung einiger Module wurde modifiziert (d.h. Geschwindigkeit und Waffenschaden wurden erhöht), um möglichst dynamische Gefechte zu gewährleisten.

Die Kämpfe werden im Team-gegen-Team-Format mit Wiederbelebung nach dem Tod ausgetragen. Um in „Arkade“ zu gewinnen, muss man Kapseln einsammeln, die am Ort des Todes eines Gegners zurückbleiben, und die Kapseln gefallener Verbündeter bergen, bevor das gegnerische Team sie erreichen kann.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des „Nächster Schritt“-Updates startete eine neue Saison des Battle Passes, in der es unter anderem neue Waffen, Module für gepanzerte Fahrzeuge, Kosmetikartikel und Ressourcen zu gewinnen gibt.